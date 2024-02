Calciomercato: tutti i calciatori della Serie A in scadenza di contratto 2024

Calciomercato: i club di Serie A continuano a muovere le proprie carte sul mercato in entrata, fari puntati sui profili in scadenza di contratto il prossimo giugno 2024.

Nonostante la finestra di mercato invernale sia terminata poco meno di quattro giorni fa, le dirigenze dei club di Serie A restano vigili in merito alle occasioni che potrebbero presentarsi da alcuni mancati rinnovi di giocatori con le proprie squadre. Un esempio lampante è quanto si sta manifestando a Napoli con il caso Zielinski, il polacco infatti è in scadenza di contratto a giungo 2024 e ha declinato più volte l’offerta di rinnovo presentate da Aurelio De Laurentis, questo perché l’entourage del giocatore aveva già ricevuto più di qualche avence dall’Inter. I nerazzurri restano alla porta per il polacco e starebbero insistendo per strappare un preaccordo definitivo a Zielinski, in modo tale da aggiungere un nuovo tassello di qualità al proprio centrocampo.

Quello del tesserato del Napoli però, non è l’unico nome illustre a trovarsi in una situazione simile, nei panni di chi ancora non è certo del suo futuro ci sono anche due campioni del mondo francesi come Giroud e Rabiot. Il primo, nonostante le ultime due ottime stagioni con il Milan, ha fatto sapere di essere ancora incerto riguardo al suo futuro. Così come il centrocampista della Juventus, il quale ha rinnovato il proprio contratto l’anno scorso per una sola stagione a 10 milioni di stipendio annui, ma se la Juve non dovesse accontentare nuovamente le richieste del suo entourage, il giocatore potrebbe far leva sull’attuale situazione per liberarsi ed ambire ad un contratto più ricco.

Fari puntati anche in casa Lazio e Fiorentina, con i biancocelesti che dovranno decidere nel breve cosa fare in merito alle scadenze contrattuali di Daichi Kamada e di Felipe Andreson, mentre in casa Viola la lista di possibili addii sembra essere molto più folta con le incombenti scadenze di Castrovilli, Duncan, Bonaventura e Kouamè.

Tutti i nomi dei calciatori di Serie A in scadenza a giugno 2024:

Andrè Rabiot

Olivier Giroud

Piotr Zielinski

Daichi Kamada

Felipe Anderson

Alex Meret

Luis Muriel

Roberto Pereyra

Kouamè

Castrovilli

Bonaventura

Yerry Mina

De Roon

Spinazzola

Nandez

Sensi

Hateboer

Rugani

Gagliardini

Rodriguez

Rui Patricio

Luka Jovic