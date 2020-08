Calciomercato, triplo colpo Chelsea: presi Havertz, Chilwell e Thiago Silva

Il Chelsea di Frank Lampard è scatenato in sede di calciomercato. Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Timo Werner e Hakim Ziyech, il club londinese sta per annunciare un triplo colpo che alzerà ulteriormente il livello della rosa: stanno infatti per essere ufficializzati gli acquisti di Kai Havertz, Ben Chilwell e Thiago Silva.

Partiamo dal brasiliano, innesto di qualità ed esperienza al centro della difesa: Silva arriva al Chelsea dopo un’estenuante trattativa durata giorni, che lo ha visto accostato anche a squadre come Napoli, Milan e Fiorentina. Il classe 1984 si trasferisce in Inghilterra a parametro zero dopo aver vestito per anni la fascia da capitano del PSG. Con i parigini ha disputato l’ultima finale di Champions, persa contro il Bayern Monaco, ed ora è pronto ad iniziare un nuovo capitolo della propria carriera. Il Chelsea gli ha offerto un contratto biennale a 7 milioni annui, cifre importanti per un calciatore che vive la fase conclusiva della propria carriera.

Passando a Ben Chilwell, il terzino sinistro ventitreenne del Leicester si è ben comportato in questa stagione, mettendo a segno tre gol in campionato. Lampard lo ha messo nel mirino da tempo ed ora il Chelsea pare intenzionato ad accondiscendere la sua richiesta. Chilwell, che secondo Sky Sports UK dovrebbe firmare entro fine settimana, andrebbe a sostituire Emerson Palmieri sul quale puntano sempre molto forte sia Juventus che Inter.

Ma il vero colpo a sensazione di queste ultime ore ha un identikit ben preciso: Kai Havertz. Giocatore classe 1999, vera rivelazione dell’ultimo biennio con la maglia del Bayer Leverkusen, il tedesco sceglie finalmente l’Inghilterra come campionato nel quale affermarsi definitivamente a livello internazionale. Mezzala con il “vizio” del gol, ne ha messi a segno 38 negli ultimi due anni, Havertz è stato utilizzato anche nei ruoli di trequartista, esterno offensivo e punta, dimostrando una certa duttilità tattica. Peter Bosz perde uno degli uomini più importanti del proprio scacchiere, ma potrà consolarsi sapendo che Havertz costerà al Chelsea la bellezza di 100 milioni, tra parte fissa (80) e bonus (circa 20). Nonostante le difficoltà economiche dettate dalla pandemia, il Chelsea non ha perso tempo e si è assicurato una serie di calciatori dalle enormi qualità candidandosi al ruolo di “regina” del mercato.

