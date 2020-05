Calciomercato, Top 11 scadenza contratto 2020 secondo Transfermarkt: ci sono Bonaventura e Mertens

Top11 scadenza contratto 2020 : Transfermarkt ha stilato la lista di quelli che sono i giocatori il cui contratto scade il prossimo 30 giugno. Tra i tanti figurano anche Dries Mertens del Napoli e Giacomo Bonaventura del Milan.

L’emergenza Coronavirus ha messo la parola fine a molti campionati. Eccezion fatta per la Bundesliga che ha ripreso a giocare sabato, molti infatti hanno deciso di chiudere i battenti e dire arrivederci al prossimo anno. Francia, Olanda e Belgio sono solo alcuni dei paesi che hanno deciso di dire basta, mentre Spagna, Inghilterra e Italia attendono ancora di saperne di più.

Ad ogni modo, non siamo qui per parlare di calcio giocato o di possibilità di ripresa. In queste righe affronteremo infatti un tema molto particolare che riguarda i giocatori il cui contratto con le proprie squadre scade il prossimo 30 giugno. Nomi eclatanti che potrebbero fare le fortune di molti club specie se si considera che verrebbero acquistati a parametro zero. Senza perderci in chiacchiere quindi andiamo a vedere quella che è la Top 11 dei giocatori in scadenza di contratto stilata da Transfermarkt.

Top11 scadenza contratto 2020

Top11 scadenza contratto 2020: tutti i nomi

Thomas Meunier (Paris Saint Germain), valore di mercato: 24 milioni di euro

Thiago Silva (Paris Saint Germain), valore di mercato: 5 milioni di euro

Dries Mertens (Napoli), valore di mercato: 20 milioni di euro

Edinson Cavani (Paris Saint Germain), valore di mercato: 20 milioni di euro

Jan Vertonghen (Tottenham), valore di mercato: 14,50 milioni di euro

Layvin Kurzawa (Paris Saint Germain), valore di mercato: 12 milioni di euro

David Silva (Manchester City), valore di mercato: 12 milioni di euro

Mario Gotze (Borussia Dortmund), valore di mercato: 10 milioni di euro

Pedro (Chelsea), valore di mercato: 9,50 milioni di euro

Giacomo Bonaventura (Milan), valore di mercato: 9,50 milioni di euro

Willian (Chelsea), valore di mercato: 22,50 milioni di euro

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS