Calciomercato: Tchouameni al Real Madrid per circa 100 milioni

Calciomercato, altro colpo del Real Madrid: dal Monaco arriva Tchouameni, mediano da circa 100 milioni di euro.

Non si ferma più il Real Madrid: i campioni d’Europa, dopo aver annunciato l’ingaggio di Rudiger a parametro zero, sono pronti a mettere le mani su Aurelien Tchouameni, mediano del Monaco, classe 2000.

Le indiscrezioni odierne, rilanciate da Sky Sport e Sport Mediaset, parlano di un accordo già sottoscritto tra il giocatore e il club della capitale spagnola, che nel mentre avrebbe soddisfatto anche le richieste del Monaco. Si parla di un affare a cifre “monstre”, vicine se non oltre i 100 milioni di euro, bonus compresi.

Aurelien Tchouameni, foto dal profilo Instagram del giocatore

Centrocampista che sa abbinare quantità e qualità, Tchouameni si è fatto apprezzare anche in zona gol, mettendone a segno ben cinque con la maglia del Monaco nella stagione appena conclusa. Nelle due stagioni e mezzo disputate con la squadra del Principato, Il ragazzo si è comunque affermato tra i migliori mediani d’Europa, tanto che Dechamps ne ha fatto una presenza fissa nella Nazionale francese campione del mondo.

Convocato per la fase finale della Nations League nell’autunno dello scorso anno, Tchouameni ha segnato il primo gol in Nazionale contro la Costa d’Avorio, in un’amichevole disputata a marzo.

Dotato di grandi qualità atletiche (alto 185 cm per 80 Kg), Tchouameni si fa apprezzare per la grande resistenza fisica, la capacità di rubare palloni e l’abilità di inserirsi negli spazi. Il mediano del Monaco ha ora l’occasione di vestire una delle maglie più blasonate d’Europa.

Certo, la concorrenza è tanta: per i primi tempi, si presume che il transalpino funga da alternativa a Casemiro, ex Gremio che col Real ha messo in bacheca già quattro Champions. Ci sarà tempo e modo, comunque, per farsi conoscere e apprezzare da Carlo Ancelotti. Il Real aggiunge un altro pezzo da 90 (sarebbe meglio dire 100) alla sua rosa “galattica”, e prova a prenotare il bis europeo per la prossima stagione.