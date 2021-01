Calciomercato: Slimani al Lione, Dembele all’Atletico Madrid

Sliding doors in casa Lione di questi tempi (di calciomercato): Moussa Dembelè saluta i francesi e passa all’Atletico Madrid di Simeone. Al suo posto arriva l’attaccante algerino Islam Slimani dal Leicester.

E’ ormai fatta per il passaggio di Moussa Dembelè dall’Olympique Lione all’Atletico Madrid. Il giocatore martedì sarà nella capitale spagnola, momentaneamente in prestito, secondo quanto riporta Marca.

Il Lione avrebbe accettato la cospicua offerta di 33 milioni di euro dai Colchoneros, che pagheranno la cifra tra sei mesi. Ecco, dunque, il rinforzo in attacco tanto richiesto da Simeone per rimpiazzare Diego Costa.

Moussa Dembelè, classe ’94, era approdato al Lione poco più di due anni fa dal Celtic per 22 milioni di euro. Due stagioni e mezza all’insegna dei gol per Dembelè: 32 gol totali in Ligue 1, 10 nelle Coppe Nazionali e 3 in Champions League.

Moussa Dembelè saluta il Lione e passa all’Atletico Madrid. Foto – (Profilo Twitter Moussa Dembelè)

Pedina importante in arrivo per Simeone per lottare fino in fondo in campionato. Il Lione, campione d’inverno di Ligue 1, ha già bloccato colui che dovrà sostituire il 24enne attaccante francese: l’algerino Islam Slimani del Leicester. 32 anni, 188 cm, Slimani era stato acquistato dalle Foxes, allora freschi campioni d’Inghilterra, per 30,5 milioni di euro dai portoghesi dello Sporting Lisbona.

La prima stagione in Inghilterra si concluse con un bottino soddisfacente per Slimani, con 7 gol e 4 assist in 23 presenze in campionato. Poi nelle ultime ultime stagioni tanti prestiti in giro per l’Europa: Newcastle United, Fernerbahce e Monaco.

Con l’Algeria ha messo a segno 30 gol in 69 presenze. In questo inizio di stagione con il Leicester ha trovato spazio in campionato solo nella quinta giornata (19 minuti totali) nella sconfitta interna con l’Aston Villa.

L’algerino era stato seguito anche dalla nostra Serie A. L’ultima ad aver messo gli occhi su Slimani era stata la Fiorentina.

A cogliere l’occasione ci ha pensato però l’Olympique Lione dell’ex romanista Rudi Garcia, che ha scelto Slimani per il dopo-Dembelè. Niente Italia, dunque, per Slimani, destinazione Francia. Già domani il giocatore potrebbe eseguire i test medici. E poi Slimani sarà a tutti gli effetti un giocatore del Lione.

