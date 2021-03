Calciomercato: sfida Milan-Roma per Unai Nunez e David Soria

Milan e Roma si sfidano per Unai Nunez dell’Athletic Bilbao e David Soria del Getafe. I due calciatori spagnoli potrebbero sbarcare in Italia già nella finestra estiva di calciomercato.

In campionato si sono già affrontate, (3-3 a San Siro e 1-2 all’Olimpico), ma la sfida tra Roma e Milan non si limita al campo di di gioco. Secondo alcune voci di corridoio pare infatti che i due club siano pronti a sfidarsi, in sede di calciomercato, per il difensore dell’Athletic Bilbao, Unai Nunez e il portiere del Getafe, David Soria. Il centrale classe ’97, che lo scorso novembre ha rinnovato il proprio contratto con la società basca eliminando, tra l’altro, la clausola rescissoria da 30 milioni di € del precedente accordo e l’estremo difensore classe ’93 piacciono molto sia al DS dei rossoneri, Massara che a quello dei giallorossi, Pinto.

Roma e Milan si sfidano per Unai Nunez e David Soria.

Le due società del Bel Paese sono pronte ad investire sui due giocatori iberici che in Italia avrebbero la fortuna di giocare le coppe europee la prossima stagione. Il Milan infatti, salvo clamorose sorprese, dovrebbe ritornare in Champions League dopo 7 anni dall’ultima volta, mentre la Roma, ancora incerta di un piazzamento europeo, potrebbe inserirli all’interno di quella rifondazione difensiva di cui si è spesso parlato in questi mesi.

Ora come ora verrebbe da dire che la destinazione da preferire sia Milano, vista la quasi certezza di un posto in Coppa Campioni l’anno prossimo, ma affinché il 24 enne difensore e il 27 enne portiere sbarchino all’ombra rossonera della Madonnina è necessario che il reparto arretrato del gruppo di Stefano Pioli venga privato di qualche elemento che faccia appunto posto ad Unai Nunez e David Soria.

I nomi dati quindi in uscita da Milanello, per quanto riguarda la difesa, sono quelli di Tomori (in prestito dal Chelsea) e Romagnoli, mentre per quanto riguarda la porta, il nome in partenza è quello di Gianluigi Donnarumma che, dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto a 8 milioni a stagione, sembra ormai prossimo a svestire la maglia del Diavolo dopo 6 stagioni ad ottimi livelli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS