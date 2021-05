Calciomercato: sfida Milan-Roma per Noa Lang, Casimir, Simic, Erlic e Amuzu

Milan e Roma pronte a sfidarsi in sede di calciomercato: i nomi che interessano a giallorossi e rossoneri sono quelli di Noa Lang del Bruges (in prestito dall’Ajax), Casimir Ninga del Sivasspor (in prestito dall’Angers), Stefan Simic dell’Hajduk Spalato, Martin Erlic dello Spezia e Francis Amuzu dell’Anderlecht.

Se i match di quest’anno parlano di un 3-3 a San Siro e di una vittoria rossonera per 1-2 all’Olimpico, ecco che Milan e Roma sono pronte a sfidarsi nuovamente, stavolta però in sede di calciomercato. Stando a voci di corridoio provenienti tanto da Trigoria, quanto da Milanello, pare infatti che Diavolo e Lupa abbiano messo nel proprio mirino vari elementi che potrebbero far comodo ai rispettivi organici la prossima stagione.

I rossoneri, ancora in lotta per un posto in Champions League, sperano di raggiungere la massima competizione europea anche e soprattutto per i soldi che la UEFA garantirebbe in caso di qualificazione. I giallorossi, invece, con un’eliminazione dall’Europa League praticamene certa non hanno altro obiettivo se non quello di difendere il loro attuale 7° posto in campionato il quale, ora come ora, vale la qualificazione alla nuova Conference League, dagli assalti del Sassuolo.

I nomi che sarebbero finiti negli interessi di Milan e Roma sono quindi quelli di Noa Lang, centrocampista olandese classe ’99 del Bruges, in prestito dall‘Ajax, Casimir Ninga, attaccante classe ’93 del Sivasspor, in prestito dall’Angers, Stefan Simic, difensore classe ’95 dell’Hajduk Spalato, Martin Erlic, difensore classe ’98 dello Spezia e Francis Amuzu, attaccante classe ’99 dell’Anderlecht.

Un mix perfetto di esperienza e giovinezza che potrebbe far comodo alle due società che, in attesa dell’apertura ufficiale delle trattative, sondano il terreno prendendo informazioni. Il mercato inizierà il 1° luglio, quindi ancora due mesi prima di saperne di più.

