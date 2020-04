Calciomercato: sfida Inter-Juventus per Castrovilli e Dembele

Juventus ed Inter sono interessate a Castrovilli della Fiorentina e Dembelé del Barcellona per la prossima stagione. Scontro di mercato tra bianconeri e nerazzurri in vista?

Derby d’Italia in campo ed anche sul mercato tra Juventus ed Inter che sono pronte a darsi di nuovo battaglia per soffiare l’una l’obiettivo dell’altra. Due sono i nomi ai quali le due società stanno lavorando: quelli di Gaetano Castrovilli della Fiorentina e Ousmané Dembélé del Barcellona.

Per quanto riguarda il centrocampista pugliese classe 1997 della Viola, Juventus ed Inter hanno seguito attentamente il giocatore in questa stagione. Nonostante sia solo il suo primo anno in Serie A dopo l’esperienza in B alla Cremonese, Castrovilli non ha per nulla subito il salto di categoria.

In 24 partite, il centrocampista ha offerto tante belle prestazioni ed anche se ha segnato solo 3 gol e firmato 2 assist, è stato fondamentale alla Fiorentina per la sua grande visione di gioco. Portarlo via alla Fiorentina, però, non sarà affatto semplice, soprattutto per la Juventus anche perché i tifosi viola non sopporterebbero una nuova cessione agli eterni rivali.

Più facile, invece, per entrambi i club la pista che porta ad Ousmane Dembélé. Arrivato dal Dortmund per una cifra record di 105 milioni nel 2017, il francese aveva messo in mostra le sue qualità anche al Camp Nou, ma poi sono arrivati gli infortuni che hanno minato la sua crescita.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, da sempre vicino alla vicende blaugrana, il Barcellona non sarebbe più convinto di tenerlo in squadra e Juventus ed Inter sono pronte a piombare su di lui.

In questa trattativa potrebbe essere favorita l’Inter, anche perché il Barcellona è molto interessato a Lautaro Martinez e potrebbe prospettarsi uno scambio tra i due club. La Juventus non è intenzionata, però, a stare a guardare ed è intenzionata a sfidare i nerazzurri per l’esterno d’attacco francese.

