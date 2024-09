Calciomercato Serie B Estate 2024: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Analizziamo, o almeno proviamo a farlo, le venti squadre del torneo cadetto a bocce ferme. La sessione di mercato è finita e il campionato è già arrivato alla 4° giornata regalandoci un bel po’ di squadre in forma e alcune molto meno.

Bari e Sampdoria, per esempio, pur rinnovate hanno iniziato malissimo la stagione e Andrea Pirlo ne ha già fatto le spese essendo stato esonerato e rimpiazzato da Andrea Sottil.

I pugliesi appaiono più forti dell’anno scorso con gli arrivi, tra gli altri, di giocatori esperti come Falletti e Lasagna e di elementi molto affidabili come Lella, ma appare ancora preda dei vecchi problemi che un anno fa per poco non ne decretarono un clamoroso declassamento in Serie C.

Molto più forti sembrano anche i liguri, che hanno anche ingaggiato Coda per il reparto avanzato, tuttavia la squadra è apparsa molto impaurita e priva di idee; il povero Pirlo è stato già mandato via confermando che l’aver saltato del tutto la gavetta è stato per lui deleterio. Sottil farà meglio?

Fa un certo effetto vedere in B il Sassuolo dopo dieci anni consecutivi in massima serie, ma l’ampio rinnovamento è segno di una volontà di non starvi a lungo. In più si attende che Berardi torni a disposizione.

Tutte e quattro le neopromosse si sono rinnovate e devono liberarsi di eccessivi entusiasmi o dell’esatto contrario.

Ecco in dettaglio acquisti e cessioni di tutte e venti le squadre.

BARI (Allenatore Moreno Longo)

ACQUISTI: Favasuli (c, Fiorentina), Obaretin (d, Napoli), Sgarbi (a, Napoli), Manzari (a, Sassuolo), Olivieri (c, Atalanta), Lasagna (a, Verona), Novakovich (a, Venezia), Radunovic (p, Cagliari), Lella (c, Venezia), Falletti (a, Cremonese), Simic (d, Maccabi), Tripaldelli (d, Spal), Coli Saco (d, Napoli), Favilli (a, Genoa)

Nasti (a, Milan), Zuzek (d, Gençlerbirliği), Morachioli (a, Juve S.) PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): RADUNOVIC; SIMIC, Vicari, OBARETIN; FAVASULI, Benali, LELLA, TRIPALDELLI; FALLETTI, Sibilli; LASAGNA

BRESCIA (Allenatore Rolando Maran)

ACQUISTI: Buhagiar (a, Newcastle J.), Corrado (d, Ternana), Borrelli (a, Frosinone), Dickmann (d, Spal), Verreth (c, Willem II), Juric (a, HNK Gorica), Calvani (d, Genoa)

Buhagiar (a, Newcastle J.), Corrado (d, Ternana), Borrelli (a, Frosinone), Dickmann (d, Spal), Verreth (c, Willem II), Juric (a, HNK Gorica), Calvani (d, Genoa) CESSIONI : Mangraviti (c, Cesena), Van De Looi (c, Famalicao), Huard (d, Ajaccio)

: Mangraviti (c, Cesena), Van De Looi (c, Famalicao), Huard (d, Ajaccio) PROBABILE FORMAZIONE (4-3-2-1): Lezzerini; DICKMANN, Adorni, Cistana, CORRADO; Bisoli, VERRETH, Bertagnoli; Olzer, Galazzi; BORRELLI

CARRARESE (Allenatore Antonio Calabro)

ACQUISTI : Bleve (p, Lecce), Palermo (a, Martina), Bracco (c, Vigor Senigallia), Oliana (d, Sestri Levante), Motolese (d, Bologna), Zuelli (c, Pisa), Cherubini (a, Roma), Cerri (a, Juventus), Giovane (c, Atalanta), Hermansoon (Pisa), Bouah (d, Catania), Falco (a, Cluj), Guarino (d, Empoli), S. Shpendi (a, Empoli)

: Bleve (p, Lecce), Palermo (a, Martina), Bracco (c, Vigor Senigallia), Oliana (d, Sestri Levante), Motolese (d, Bologna), Zuelli (c, Pisa), Cherubini (a, Roma), Cerri (a, Juventus), Giovane (c, Atalanta), Hermansoon (Pisa), Bouah (d, Catania), Falco (a, Cluj), Guarino (d, Empoli), S. Shpendi (a, Empoli) CESSIONI : Di Gennaro (d, Catania), Illanes (d, Avellino), Panico (a, Crotone)

: Di Gennaro (d, Catania), Illanes (d, Avellino), Panico (a, Crotone) PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Bleve; Imperiale, Coppolaro, HERMANNSSON; Zanon, CAVION, Capezzi, Cicconi; FALCO; S. SHPENDI, CERRI

CATANZARO (Allenatore Fabio Caserta)

ACQUISTI : Bonini (d, Entella), Compagnon (a, Juventus), Pigliacelli (p, Palermo), Pittarello (a, Cittadella), Pagano (c, Roma), Turicchia (d, Juventus), Seck (a, Torino), Cassandro (d, Como), Buso (a, Lecco), Coulibaly (c, Salernitana), D’Alessandro (c, Monza) La Mantia (a, Spal)

: Bonini (d, Entella), Compagnon (a, Juventus), Pigliacelli (p, Palermo), Pittarello (a, Cittadella), Pagano (c, Roma), Turicchia (d, Juventus), Seck (a, Torino), Cassandro (d, Como), Buso (a, Lecco), Coulibaly (c, Salernitana), D’Alessandro (c, Monza) La Mantia (a, Spal) CESSIONI: Fulignati (p, Cremonese), Vandeputte (c, Cremonese), Verna (d, Catania), Sala (p, Crotone)

Fulignati (p, Cremonese), Vandeputte (c, Cremonese), Verna (d, Catania), Sala (p, Crotone) PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1): PIGLIACELLI; BONINI, Antonini, Scognamillo, CASSANDRO; Petriccione, COULIBALY; D’ALESSANDRO, SECK, BUSO; Iemmello

CESENA (Allenatore Michele Mignani)

ACQUISTI: Mangraviti (d, Brescia), Calò (c, Cosenza), Curto (d, Como), Ceesay (d, Malmo), Bastoni (c, Spezia), Antonucci (a, Spezia), Celia (d, Ascoli), van Hooijdonk (a, Bologna), Tavsan (a, Verona)

Mangraviti (d, Brescia), Calò (c, Cosenza), Curto (d, Como), Ceesay (d, Malmo), Bastoni (c, Spezia), Antonucci (a, Spezia), Celia (d, Ascoli), van Hooijdonk (a, Bologna), Tavsan (a, Verona) CESSIONI : Udoh (a, Trapani), Lewis (p, risoluzione), Rossi (d, Arzignano), Giovannini (a, Pineto), David (a, Gubbio), Varone (c, Ascoli), Corazza (a, Ascoli), Ogunseye (a, Arezzo)

: Udoh (a, Trapani), Lewis (p, risoluzione), Rossi (d, Arzignano), Giovannini (a, Pineto), David (a, Gubbio), Varone (c, Ascoli), Corazza (a, Ascoli), Ogunseye (a, Arezzo) PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Pisseri; CURTO, Prestia, MANGRAVITI; CEESAY, CALO’, BASTONI, Donnarumma; Berti, Kargbo; C. Shpendi

CITTADELLA (Allenatore Edoardo Gorini)

ACQUISTI: Desogus (a, Cagliari), D’Alessio (c, Roma), Tronchin (c, Vicenza), Masciangelo (d, Benevento fc), Casolari (c, Sassuolo), Rabbi (a, SPAL), Ravasio (a, Lucchese)

Desogus (a, Cagliari), D’Alessio (c, Roma), Tronchin (c, Vicenza), Masciangelo (d, Benevento fc), Casolari (c, Sassuolo), Rabbi (a, SPAL), Ravasio (a, Lucchese) CESSIONI : Pittarello (a, Catanzaro), Carriero (c, Trapani), Frare (d, Triestina)

: Pittarello (a, Catanzaro), Carriero (c, Trapani), Frare (d, Triestina) PROBABILE FORMAZIONE (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Angeli, Pavan, MASCIANGELO; Vita, Branca, Amatucci; VOLTAN; RABBI, Magrassi

COSENZA (Allenatore Massimiliano Alvini)

ACQUISTI: Ciervo (a, Sassuolo), Rizzo Pinna (c, Lucchese), Kouan (c. Perugia), Dalle Mura (d, Fiorentina), Caporale (d, Lecco), Charlys (c, Verona), Fumagalli (a, Como), Mazzocchi (a, Atalanta), Kourfalidīs (c, Cagliari), Mauri (c, svin), Sankoh (a, Stoccarda), Ricci (d Bari)

Ciervo (a, Sassuolo), Rizzo Pinna (c, Lucchese), Kouan (c. Perugia), Dalle Mura (d, Fiorentina), Caporale (d, Lecco), Charlys (c, Verona), Fumagalli (a, Como), Mazzocchi (a, Atalanta), Kourfalidīs (c, Cagliari), Mauri (c, svin), Sankoh (a, Stoccarda), Ricci (d Bari) CESSIONI: Calò (c, Cesena), Tutino (a, Sampdoria), D’urso (c, Triestina), Voca (c, Triestina), Marras (a, Reggiana)

Calò (c, Cesena), Tutino (a, Sampdoria), D’urso (c, Triestina), Voca (c, Triestina), Marras (a, Reggiana) PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Micai; Hristov, Camporese, SGARBI; CIERVO, CHARLYS, KOUAN, KOURFALIDIS, RICCI; FUMAGALLI, MAZZOCCHI

CREMONESE (Allenatore Giovanni Stroppa)

ACQUISTI: Fulignati (p, Catanzaro), Vandeputte (c, Catanzaro), Antov (d, Monza), De Luca (a, Sampdoria), Moretti (d, Triestina), Bonazzoli (a, Salernitana), Barbieri (d, Juventus), Nasti (a, Milan), Ceccherini (d, Verona)

Fulignati (p, Catanzaro), Vandeputte (c, Catanzaro), Antov (d, Monza), De Luca (a, Sampdoria), Moretti (d, Triestina), Bonazzoli (a, Salernitana), Barbieri (d, Juventus), Nasti (a, Milan), Ceccherini (d, Verona) CESSIONI: Aiwu (d, Sturm Graz), Agazzi (p, Alcione), Coda (a, Genoa), Sarr (p, Spezia), Ghiglione (d, Salernitana), Falletti (a, Bari), Tsadjout (a, Frosinone)

Aiwu (d, Sturm Graz), Agazzi (p, Alcione), Coda (a, Genoa), Sarr (p, Spezia), Ghiglione (d, Salernitana), Falletti (a, Bari), Tsadjout (a, Frosinone) PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): FULIGNATI; CECCHERINI, Ravanelli, Bianchetti; BARBIERI, Pickel, Castagnetti, Vazquez, VANDEPUTTE; BONAZZOLI, NASTI

FROSINONE (Allenatore Vincenzo Vivarini)

ACQUISTI : Cittadini (d, Atalanta), Ambrosino (a, Napoli), Distefano (a, Fiorentina), J. Oyono (d, svincolato), Pecorino (a, Juventus), Biraschi (d, svinc), Sorrentino (p, Monza), Machin (c, Monza), Tsadjout (a, Cremonese), Grosso (Juventus), Bettella (d, Monza), Partupilo (a, Parma)

: Cittadini (d, Atalanta), Ambrosino (a, Napoli), Distefano (a, Fiorentina), J. Oyono (d, svincolato), Pecorino (a, Juventus), Biraschi (d, svinc), Sorrentino (p, Monza), Machin (c, Monza), Tsadjout (a, Cremonese), Grosso (Juventus), Bettella (d, Monza), Partupilo (a, Parma) CESSIONI : Harroui (c, Verona), Romagnoli (d, Sampdoria), Mazzitelli (c, Como), Brescianini (c, Atalanta)

: Harroui (c, Verona), Romagnoli (d, Sampdoria), Mazzitelli (c, Como), Brescianini (c, Atalanta) PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): SORRENTINO; BIRASCHI, BETTELLA, Marchizza; J. Oyono, DARBOE, Gelli, A. Oyono; MACHIN, PARTIPILO; TSADJOUT

JUVE STABIA (Allenatore Guido Pagliuca)

ACQUISTI: Pierobon (c, Verona), Folino (d, Carrarese), Floriani (d, Lazio), Di Dio (a, Giugliano), Da Riva (c, Atalanta), Varnier (d, Atalanta), Matosevic (p, Triestina), Artistico (a, Lazio), Thiam (p, Spal), Maistro (c, Spal), Del Piero (a), Spaltro (d, Crotone), Zuccon (c, Atalanta)

Pierobon (c, Verona), Folino (d, Carrarese), Floriani (d, Lazio), Di Dio (a, Giugliano), Da Riva (c, Atalanta), Varnier (d, Atalanta), Matosevic (p, Triestina), Artistico (a, Lazio), Thiam (p, Spal), Maistro (c, Spal), Del Piero (a), Spaltro (d, Crotone), Zuccon (c, Atalanta) CESSIONI : Bentivegna (a, Pescara), Demirovic (c, Legnago), Aprea (a, Crotone), Romeo (c, Ternana)

: Bentivegna (a, Pescara), Demirovic (c, Legnago), Aprea (a, Crotone), Romeo (c, Ternana) PROBABILE FORMAZIONE (4-3-1-2):THIAM; Bellich, VARNIER, Mignanelli; FLORIANI, ZUCCON, Buglio, Andreoni; Mosti; ARTISTICO, Adorante

MANTOVA (Allenatore Davide Possanzini)

ACQUISTI: Solini (d, Como), Cella (d, Ancona), Botti (p, Arzignano), Mancuso (a, Monza), Bragantini (a, Verona), Aramu (a, Genoa)

Solini (d, Como), Cella (d, Ancona), Botti (p, Arzignano), Mancuso (a, Monza), Bragantini (a, Verona), Aramu (a, Genoa) CESSIONI : Giacomelli (a, fine contratto), Celesia (d, Campobasso), Monachello (a, Lumezzane)

: Giacomelli (a, fine contratto), Celesia (d, Campobasso), Monachello (a, Lumezzane) PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Festa; Fedel, SOLINI, Brignani, Panizzi; Wieser, Burrai, Galuppini; ARAMU, Fiori, MANCUSO

MODENA (Allenatore Pierpaolo Bisoli)

ACQUISTI : Niang (c, Pro Vercelli),Caldara (d, Milan fc), Alberti (a, Fiorenzuola, fc), Sassi (p, Atalanta), Pedro Mendes (a, Ascoli), Botteghin (d, Ascoli), Defrel (a, svincolato), Di Pardo (c, Cagliari), Dellavalle (d, Torino), Caso (a, Frosinone)

: Niang (c, Pro Vercelli),Caldara (d, Milan fc), Alberti (a, Fiorenzuola, fc), Sassi (p, Atalanta), Pedro Mendes (a, Ascoli), Botteghin (d, Ascoli), Defrel (a, svincolato), Di Pardo (c, Cagliari), Dellavalle (d, Torino), Caso (a, Frosinone) CESSIONI: Manconi (a, Benevento), Guiebre (c, Torres), Olivieri (a, Pergolettese), Di Stefano (a, Campobasso), Oukhadda (d, Benevento)

Manconi (a, Benevento), Guiebre (c, Torres), Olivieri (a, Pergolettese), Di Stefano (a, Campobasso), Oukhadda (d, Benevento) PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Gagno; DI PARDO, CALDARA, Zaro, Cauz; Bozhanaj, Palumbo, Gerli; CASO, DEFREL; PEDRO MENDES

PALERMO (Allenatore Alessio Dionisi)

ACQUISTI : Gomis (p, Rennes), Nikolaou (d, Spezia), Henry (p, Hellas Verona), Blin (c, Lecce), N. Pierozzi (d, Fiorentina), Di Bartolo (p, Lommel), Appuah (a, Nantes), Verre (a, svin), Sirigu (p, svin), Baniya (d, Trabzonspor) Le Douaron (a, Brest)

: Gomis (p, Rennes), Nikolaou (d, Spezia), Henry (p, Hellas Verona), Blin (c, Lecce), N. Pierozzi (d, Fiorentina), Di Bartolo (p, Lommel), Appuah (a, Nantes), Verre (a, svin), Sirigu (p, svin), Baniya (d, Trabzonspor) Le Douaron (a, Brest) CESSIONI: Soleri (a, Spezia), Aurelio (d, Spezia), Pigliacelli (p. Catanzaro), Fella (a, Cavese), Stulac (c, Reggiana), Damiani (c, Ternana)

Soleri (a, Spezia), Aurelio (d, Spezia), Pigliacelli (p. Catanzaro), Fella (a, Cavese), Stulac (c, Reggiana), Damiani (c, Ternana) PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): SIRIGU; Diakite, NIKOLAOU, BANIYA, Lund; BLIN, Ranocchia, VERRE; LE DOUARON, Brunori, Di Francesco

PISA (Allenatore Filippo Inzaghi)

ACQUISTI: Jevsenak (c, Benfica), Semper (p, Como), Bonfanti (d, Atalanta), Leoncini (c, Rimini), Lind (a, Silkeborg), Leris (c, Stoke), Højholt (c, Aalborg), Morutan (c, Ankaragücü), Albildgaard (c, Como)

CESSIONI: Lucca (a, Udinese), Nagy (c, Spezia), Zuelli (c, Carrarese), Jureskin (c, Sheriff), Tramoni (a, Bastia), Leverbe (d, Vicenza), Hermansson (Carrarese), Dubickas (a, FeralpiSalò)

PROBABILI FORMAZIONI (3-4-2-1): SEMPER; Calabresi, Caracciolo, G. BONFANTI; LERIS, ABILDGAARD, Marin, Beruatto; Moreo, Tramoni; N. Bonfanti

REGGIANA (Allenatore William Viali)

ACQUISTI: Meroni (d, Cosenza), Motta (p, Juventus), Brekalo (d, Dinamo Zagabria), Urso (c, Novara), Sersanti (c, Juventus), Nahounou (d, Nizza), Stulac (c, Palermo), Ignacchiti (c, Empoli), Portanova (c, Genoa), Fontanarosa (d, Inter), Lucchesi (d, Fiorentina), Marras (a, Cosenza)

Meroni (d, Cosenza), Motta (p, Juventus), Brekalo (d, Dinamo Zagabria), Urso (c, Novara), Sersanti (c, Juventus), Nahounou (d, Nizza), Stulac (c, Palermo), Ignacchiti (c, Empoli), Portanova (c, Genoa), Fontanarosa (d, Inter), Lucchesi (d, Fiorentina), Marras (a, Cosenza) CESSIONI: Pieragnolo (d, Sassuolo fp), Bianco (c, Fiorentina fp), Stramaccioni (d, Gubbio)

Pieragnolo (d, Sassuolo fp), Bianco (c, Fiorentina fp), Stramaccioni (d, Gubbio) PROBABILE FORMAZIONE (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, MERONI, LUCCHESI, FONTANAROSA; SERSANTI, STULAC, PORTANOVA; Vergara, MARRAS; Gondo

SALERNITANA (Giovanni Martusciello)

ACQUISTI: Kallon (a, Verona), Ghiglione (d, Cremonese), Velthuis (d, Sparta), Braaf (a, Verona), Verde (a, Spezia), Soriano (c, svin), Włodarczyk (a, Sturm Graz), Ferrari (d, svin), Jaroszynski (d, Cracovia), Hrustic (c, Verona), Torregrossa (a, Pisa)

Kallon (a, Verona), Ghiglione (d, Cremonese), Velthuis (d, Sparta), Braaf (a, Verona), Verde (a, Spezia), Soriano (c, svin), Włodarczyk (a, Sturm Graz), Ferrari (d, svin), Jaroszynski (d, Cracovia), Hrustic (c, Verona), Torregrossa (a, Pisa) CESSIONI: Kastanos (c, Verona), Bonazzoli (a, Cremonese), Lovato (d, fp), Coulibaly (c, Lecce), Dia (a, Lazio), M, Coulibaly (c, Catanzaro), Daniliuc (d, Verona)

Kastanos (c, Verona), Bonazzoli (a, Cremonese), Lovato (d, fp), Coulibaly (c, Lecce), Dia (a, Lazio), M, Coulibaly (c, Catanzaro), Daniliuc (d, Verona) PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Sepe; GHIGLIONE, VELTHUIS, FERRARI, NIJOH; Maggiore, AMATUCCI, SORIANO; VERDE, TORREGROSSA, BRAAF

SAMPDORIA (Allenatore Andrea Sottil)

ACQUISTI: Coda (a, Genoa), Venuti (d, Lecce), Akinsamiro (c, Inter), Romagnoli (d, Frosinone), Vulikic (d, Perugia), Ghidotti (p, Como), Bellemo (c, Como), Ioannou (d, Como), Tutino (a, Cosenza), Vismara (p, Atalanta), Sekulov (a, Juventus), Riccio (d, Juventus), Silvestri (p, Udinese)

Coda (a, Genoa), Venuti (d, Lecce), Akinsamiro (c, Inter), Romagnoli (d, Frosinone), Vulikic (d, Perugia), Ghidotti (p, Como), Bellemo (c, Como), Ioannou (d, Como), Tutino (a, Cosenza), Vismara (p, Atalanta), Sekulov (a, Juventus), Riccio (d, Juventus), Silvestri (p, Udinese) CESSIONI: S. Esposito (a, Inter fp), Delle Monache (c, Lecce), De Luca (a, Cremonese), Audero (p, Como), Leoni (d, Parma)

S. Esposito (a, Inter fp), Delle Monache (c, Lecce), De Luca (a, Cremonese), Audero (p, Como), Leoni (d, Parma) PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): SILVESTRI; Bereszynski, VULIKIC, ROMAGNOLI; VENUTI, BELLEMO, Yepes, IOANNOU; Borini, TUTINO; CODA

SASSUOLO (Allenatore Fabio Grosso)

ACQUISTI: Caligara (c, Ascoli), Paz (d, Perugia), Odenthal (d, Como), Lovato (d, Salernitana), Iannoni (c, Perugia), Moldovan (p, Atl. Madrid), Muharemovic (d, Juventus), Pierini (a, Venezia)

Caligara (c, Ascoli), Paz (d, Perugia), Odenthal (d, Como), Lovato (d, Salernitana), Iannoni (c, Perugia), Moldovan (p, Atl. Madrid), Muharemovic (d, Juventus), Pierini (a, Venezia) CESSIONI: Ciervo (a, Cosenza), Henrique (c, Cruzeiro), Erlic (d, Bologna), Pinamonti (a, Genoa), Tressoldi (d, San Paolo), Racic (c, WBA), Turati (p, Monza), M. Lopez (Paris FC), Bajrami (c, Rangers)

Ciervo (a, Cosenza), Henrique (c, Cruzeiro), Erlic (d, Bologna), Pinamonti (a, Genoa), Tressoldi (d, San Paolo), Racic (c, WBA), Turati (p, Monza), M. Lopez (Paris FC), Bajrami (c, Rangers) PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): MOLDOVAN; Toljan, LOVATO, ODENTHAL, Doig; Boloca, CALIGARA, Thorstvedt; PIERINI, Mulattieri, Laurentiè

SPEZIA (Allenatore Luca D’Angelo)

ACQUISTI: Di Serio (a, Atalanta), Nagy (c, Pisa), Soleri (a, Palermo), Aurelio (d, Palermo), Pio Esposito (a, Inter), Sarr (p, Cremonese), Colak (a, Parma), Djankpata (c, Everton), Colak (a, Parma)

Di Serio (a, Atalanta), Nagy (c, Pisa), Soleri (a, Palermo), Aurelio (d, Palermo), Pio Esposito (a, Inter), Sarr (p, Cremonese), Colak (a, Parma), Djankpata (c, Everton), Colak (a, Parma) CESSIONI : Nikolaou (d, Palermo),Moutinho (d, Jagellonia), Serpe (d, Pro Vercelli), Zoet (p, Az Alkmaar), Antonucci (a, Cesena), Zurkowski (c, Empoli), Verde (a, Salernitana)

: Nikolaou (d, Palermo),Moutinho (d, Jagellonia), Serpe (d, Pro Vercelli), Zoet (p, Az Alkmaar), Antonucci (a, Cesena), Zurkowski (c, Empoli), Verde (a, Salernitana) PROABILE FORMAZIONE (3-5-2): SARR; Mateju, Wisniewski, Hristov; Vignali, Nagy, S. Esposito, Kouda, AURELIO; SOLERI, COLAK

SUDTIROL (Allenatore Federico Valente)

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Poluzzi; Masiello, CEPPITELLI, Cagnano; Molina, Tait, Arrigoni, PRASZELIK , ZEDADKA; Odogwu, Casiraghi

ACQUISTI: Crespi (a, Lazio),Ceppitelli (d, svincolato), Pietrangeli (d, Rimini), Martini (c, Inter), Zedadka (c, Swift Hesperange), Praszelik (c, Hellas Verona)

CESSIONI: Mawuli (c, Arezzo), Scaglia (d, Juventus Next Gen), Heinz (d, Casertana)

