Calciomercato Serie B estate 2020: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Azzeccare o meno gli acquisti, tanti o uno solo che siano, può modificare le aspettative sia nel breve che nel lungo periodo.

Di tutte le 20 squadre quelle mossesi apparentemente meglio sembrano essere Monza e Reggina: i brianzoli hanno acquistato, tra gli altri, Kevin-Prince Boateng, Giulio Donati e Andrea Barberis, tutti elementi di categoria e, nel caso del ghanese, di lusso.

La Reggina ha invece piazzato due colpi ad effetto quali Jeremy Menez e Kyle Lafferty e si è rinforzata dietro con Gianluca Di Chiara e Thiago Cionek. Sempre in difesa, è di impatto l’acquisto di Oliver Kragl da parte dell’Ascoli.

Il Cittadella si è nuovamente rinnovato, anche se meno dell’anno scorso, soprattutto in avanti: ceduti Diaw, Panico, Stanco e De Marchi, ha preso Ogunseye e Tsadjout. In difesa è stato aggiunto Donnarumma per la fascia sinistra.

Nessuna operazione di richiamo, Boateng a parte, da parte delle squadre, ad indicare che si è dovuti andare a caccia di occasioni e che ad essere più importanti sono la concretezza e la funzionalità e non i nomi.

Tratta dal profilo ufficiale Twitter

ASCOLI -BERTOTTO (NUOVO)

ACQUISTI – Gerbo (c, Crotone, fp), Ndiaye (p, Atalanta, prestito), Saric (c, Carpi, definitivo), Sarr (p, Bologna, prestito), Buchel (c, svincolato), Donis (c, svincolato), Ghazoini (d, Frosinone, definitivo), Corbo (d, Bologna, prestito), Mallè (a, Udinese, definitivo), Avlonitis (d, svincolato), Lico (c, Lazio, definitivo), Sarzi Puttini (d, Carpi, definitivo), Cangiano (a, Bologna, prestito), Chiricò (a, Monza, definitivo), Vellios (a, svincolato), Sini (d, Ternana, definitivo), Bajic (a, Udinese, prestito), Sabiri (C, Paderborn, definitivo), Spendlhofer (d, svincolato), Ibrahimi (a, Torino, prestito), Tupta (a, Verona, prestito), Kragl (c, Benevento, prestito)

CESSIONI – Scamacca (a, Sassuolo, fp), Morosini (c, Brescia, fp), Ventola (p, Imolese, prestito), Valentini (d, svincolato), Laverone (d, Ternana, definitivo), Ganz (a, Mantova, prestito), Padoin (c, svincolato), Beretta (a, svincolato), Chajia (c, svincolato), Petrucci (c, Cosenza, definitivo), Pinto (d, Potenza, prestito), Rosseti (a, Como, definitivo)

BRESCIA – DELNERI (NUOVO)

ACQUISTI – Tom van de Looi (c, Groningen, definitivo), Łabojko (c, Slask Wroclaw, definitivo), Parzajuk (a, Club Olimpia, prestito), Kotnik (p, svincolato), Ragusa (a, Verona, prestito), Jagello (c, Genoa, prestito), Fridjonsson (a, Aelesunds, definitivo)

CESSIONI – Gastaldello (d, ritiro), Alfonso (p, svincolato), Tonali (c, Milan, definitivo), Morosini (c, Virtus Entella, fp), Viviani (c, Chievo Verona, definitivo)

CHIEVO VERONA – AGLIETTI (confermato)

ACQUISTI – Rondinella (d, Savoia, definitivo), Canotto (a, Juve Stabia, definitivo), De Luca (a, Torino, definitivo), Illanes (d, Fiorentina, prestito), Mogos (d, Cremonese, definitivo), Palmiero (c, Napoli, prestito), D’Amico (c, Sampdoria, prestito), Gigliotti (d, Crotone, definitivo), Ciciretti (a, Napoli, prestito), Vivaini (c, Brescia, definitivo)

CESSIONI – Dickmann (d, SPAL, fp), Vignato (c, Bologna, fp), Segre (c, Torino, fp), Ceter (a, Roma, fp)

CITTADELLA – VENTURATO (confermato)

ACQUISTI – Grillo (a, svincolato), Mastrantonio (c, Monterosi, definitivo), Tavernelli (a, Gubbio, definitivo), Ogunseye (a, Olbia, fp), Donnarumma (d, Monopoli, definitivo), Cassandro (d, Bologna, prestito), Awua (c, Spezia, prestito), Tsadjout (c, Milan, prestito), Bassano (d, Prato, definitivo), Cissè (a, svincolato)

CESSIONI – Panico (a, Novara, definitivo), Diaw (a, Pordenone, definitivo), De Marchi (a, Virtus Verona, prestito), Stanco (a, Modena, definitivo), Paleari (p, Genoa, prestito)

COSENZA – OCCHIUZZI (confermato)

ACQUISTI – Litteri (a, Padova, fp), Tiritiello (d, Virtus Francavilla, fp), Moreo (a, Monopoli, fp), Falcone (p, Sampdoria, prestito), Sacko (a, svincolato), Ingrosso (d, Pisa, prestito), Kone (c, Torino, prestito), Bahouli (c, Sampdoria, prestito), Gliozzi (a, Monza, prestito), Bouah (d, Roma, prestito), Petre (a, FCSB, prestito), Ba (c, Nantes, prestito), Vera (d, Lecce, prestito), Borrelli (a, Pescara, prestito), Petrucci (c, Ascoli, definitivo)

CESSIONI – Pierini (a, Sassuolo, fp), Broh (c, Sassuolo, fp), Asencio (a, Genoa, fp), Machach (c, Napoli, fp), Lazaar (d, Newcastle, fp), Riviere (a, svincolato), D’Orazio (d, svincolato), Perina (p, svincolato), Capela (d, svincolato), Moreo (a, Lucchese, prestito), Litteri (a, Triestina, definitivo)

CREMONESE – BISOLI (confermato)

ACQUISTI – Crescenzi (d, Verona, definitivo), Alfonso (p, svincolato), Ravanelli (d, Sassuolo, prestito), Zortea (d, Atalanta, prestito), Pinato (d, Sassuolo, prestito), Bonaiuto (a, Perugia, definitivo), Valzania (c, Atalanta, prestito), Valeri (d, Cesena, definitivo), Strizzolo (a, Pordenone, fp), Gaetano (c, Napoli, prestito), Nardi (c, Novara, prestito), Zaccagno (p, Torino, prestito), Fiordaliso (c, Torino, prestito), Fornasier (d, Parma, definitivo)

CESSIONI – Palombi (a, Lazio, fp), Parigini (a, Genoa, fp), Kingsley (a, Bologna, fp), Arini (c, svincolato), Claiton (d, svincolato), Ravaglia (p, Sampdoria, definitivo), Piccolo (a, svincolato), Montalto (a, Bari, definitivo)

EMPOLI – DIONISI (NUOVO)

ACQUISTI – Zappella (d, Piacenza, fp), Damiani (c, Carrarese, fp), Zurkovski (c, Fiorentina, prestito), Terzic (d, Fiorentina, prestito), Olivieri (a, Juventus, prestito), Brkic (a, Dinamo Zagabria, prestito), Cambiaso (d, Genoa, prestito), Parisi (d, Avellino, definitivo), Haas (c, Atalanta, prestito), Casale (d, Verona, prestito), Matos (a, Udinese, prestito), Furlan (p, Catania, definitivo)

CESSIONI – Henderson (c, Verona), Frattesi (c, Sassuolo, fp), Zurkowski (c, Fiorentina, fp), Cannavò (a, Vis Pesaro, prestito), Imperiale (d, Carrarese, prestito), Maietta (d, ritiro), Perucchini (p, Pistoiese, definitivo), Vivoli (p, Pistoiese, prestito), Merola (a, Arezzo, prestito), Sakho (c, Arezzo, prestito), Provedel (p, Spezia, definitivo), Antonelli (d, svincolato)

FROSINONE – NESTA (confermato)

ACQUISTI – Errico (c, Viterbese, fp), Kastanos (c, Juventus, prestito), Parzyszek (a, Piast Gliwice, definitivo), Baroni (d, Fiorentina, definitivo), Curado (d, Genoa, prestito), Carraro (c, Atalanta, prestito)

CESSIONI – Haas (c, Atalanta, fp), Paganini (c, svincolato), Krajnc (d, Fortuna Dusseldorf, prestito), Trotta (a, Famalicao, prestito), Citro (a, Bari, definitivo)

LECCE – CORINI (NUOVO)

ACQUISTI – Felici (a, Palermo, fp), Coda (a, svincolato), Listkowski (c, Pogon Szczecin, definitivo), Paganini (c, svincolato), Henderson (c, Verona, definitivo), Zuta (d, Hacken, definitivo), Adjapong (d, Sassuolo, prestito), Rodriguez (a, Real Madrid, definitivo), Stepinski (a, Verona, prestito), Björkengren (c, Falkenbergs, definitivo), Dermaku (d, Parma, prestito)

CESSIONI – Lapadula (a, Genoa, fp), Saponara (a, Fiorentina, fp), Barak (c, Udinese, fp), Babacar (a, Sassuolo, fp), Dell’Orco (d, Sassuolo, fp), Rispoli (d, Crotone, definitivo), Tsonev (c, Levski Sofia, definitivo), Shakhov (c, AEK Atene, definitivo), Benzar (c, Vitorul, prestito), Petriccione (c, Crotone, definitivo)

MONZA – BROCCHI (confermato)

ACQUISTI – Barberis (c, Crotone, definitivo), Maric (a, Osijek, definitivo), Gytkjaer (a, Lech Poznan, definitivo), Donati (d, Lecce, definitivo), Colpani (c, Atalanta, prestito), Barillà (c, Parma, definitivo), Di Gregorio (p, Inter, prestito), Carlos Augusto (d, Corinthians, definitivo), Bettella (d, Atalanta, prestito), Frattesi (c, Sassuolo, prestito), Boateng (a, Fiorentina, definitivo), Marin (c, Dinamo Zagabria, definitivo), Pirola (d, Inter, prestito)

CESSIONI – Marchi (a, Vis Pesaro, definitivo), Marconi (d, Palermo, definitivo), Galli (c, Lecco, definitivo), Brighenti (a, Juventus, definitivo), Franco (d, Pro Sesto, definitivo), Palazzi (c, Palermo, prestito), Negro (d, Perugia, prestito), Morosini (c, FeralpiSalò, prestito), Del Frate (p, Pro Sesto, prestito), Marchesi (c, Pro Sesto, prestito), Lora (c, Lecco, definitivo), Mosti (a, Juventus,

PESCARA – ODDO (NUOVO)

ACQUISTI – Valdifiori (c, svincolato), Omeonga (d, Genoa, definitivo), Ceter (a, Cagliari, prestito), Riccardi (a, Roma, prestito), Arlotti (a, Monaco, prestito), Del Favero (p, Juventus, prestito), Maistro (c, Lazio, prestito), Jaroszyński (d, Genoa, prestito), Capone (a, Atalanta, prestito), Bellanova (d, Atalanta, prestito), Asencio (a, Genoa, prestito), Fernandes (c, Juventus, prestito), Bocchetti (d, Verona, prestito), Antei (d, Benevento, prestito), Vokic (c, Benevento, prestito), Alastra (p, Parma, prestito), Nzita (d, Perugia, prestito), Guth (d, Atalanta, prestito)

CESSIONI – Bojinov (a, svincolato), Kastanos (c, Juventus, fp), Bruno (c, svincolato), Kanoutè (c, Cercle Brugge, definitivo), Maniero (a, svincolato), Zappa (d, Cagliari, definitivo), Bunino (a, Teramo, prestito), Borrelli (a, Cosenza, prestito)

PISA – D’ANGELO (confermato)

ACQUISTI – Loria (p, Juventus), Sibilli (a, svincolato), Varnier (d, Pisa, prestito), Vido (a, Atalanta, prestito), Palombi (a, Lazio, prestito), Mazzitelli (c, Sassuolo, prestito)

CESSIONI – Gori (p, Juventus), Moscardelli (a, ritiro), Eusepi (a, Alessandria, definitivo), Dekic (p, Casertana, prestito), Langella (c, Renate, prestito), Ingrosso (d, Cosenza, prestito), Verna (c, Catanzaro, definitivo), Zammarini (d, Pordenone, prestito), Minesso (a, Perugia, prestito)

PORDENONE – TESSER (confermato)

ACQUISTI – Butic (a, Torino, definitivo), Rossetti (c, Torino, definitivo), Mallamo (c, Atalanta, prestito), Falasco (d, Perugia, definitivo), Diaw (a, Cittadella, definitivo), Calò (c, Genoa, prestito), Berra (d, Bari, prestito), Scavone (c, Bari, prestito), Musiolik (a, Rakow Czestochowa, prestito), Zammarini (d, Pisa, prestito), Perisan (p, Udinese, definitivo)

CESSIONI – Pobega (c, Milan, fp), De Agostini (d, svincolato), Burrai (c, Perugia, definitivo), Strizzolo (a, Cremonese, fp), Semenzato (d, Bari, definitivo), Magnaghi (a, Sudtirol, prestito), Chiaretti (c, svincolato)

REGGIANA – ALVINI (confermato)

ACQUISTI – Gyamfi (d, Benevento), Germoni (d, Juve Stabia, definitivo), Cambiaghi (c, Atalanta, prestito), Cerofolini (p, Fiorentina, prestito), Pezzella (d, Roma, prestito), Zampano (d, svincolato), Lunetta (c, Atalanta, prestito), Voltan (c, Vis Pesaro, definitivo), Muratore (c, Atalanta, prestito), Mazzocchi (a, Sudtirol, prestito), Ajeti (d, svincolato), Gatti (d, Atalanta, definitivo), Kargbo (a, Crotone, prestito)

CESSIONI – Scappini (a, Modena, prestito), Favalli (c, Perugia, definitivo)

REGGINA – TOSCANO (confermato)

ACQUISTI – Menez (a, svincolato), Lafferty (a, svincolato), Crisetig (c, svincolato), Peli (c, Atalanta, prestito), Plizzari (p, Milan, prestito), Stavropoulos (d, svincolato), Delprato (d, Atalanta, prestito), Faty (c, svincolato), Folorunsho (c, Napoli, prestito), Charpentier (a, Genoa, prestito), Di Chiara (d, Perugia, prestito), Cionek (d, svincolato), Vasic (a, Akropolis, definitivo), Situm (c, svincolato), Marcucci (c, svincolato)

CESSIONI – Bresciani (d, Livorno, fp), Zibert (c, Mantova, definitivo), Baclet (a, Potenza, definitivo), Corazza (a, Alessandria, definitivo), Rubin (d, Alessandria, prestito), Paolucci (c, Monopoli, prestito), Sarao (a, Catania, definitivo), De Francesco (c, Avellino, definitivo), Reginaldo (a, Catania, definitivo), Doumbia (a, Carrarese, definitivo), Blondett (d, Alessandria, definitivo), Nielsen (c, Pro Vercelli, definitivo), Sounas (c, Perugia, definitivo), Garufo (d, Catanzaro, definitivo), Bertoncini (d, Como, definitivo)

SALERNITANA – CASTORI (NUOVO)

ACQUISTI – Veseli (d, Empoli, definitivo), Guerrieri (p, Lazio, definitivo), Gyomber (d, Perugia, definitivo), Kupisz (d, Bari, prestito), Casasola (d, Lazio, prestito), Karo (d, Lazio, prestito), Lombardi (a, Lazio, definitivo), Schiavone (c, Bari, prestito), Cicerelli (c, Lazio, prestito), Tutino (a, Napoli, prestito), Belec (p, Sampdoria, prestito), Gondo (a, Lazio, prestito), Bogdan (d, Livorno, prestito), Capezzi (c, Sampdoria, definitivo), D’Andrea (a, Fiuggi, definitivo), Antenucci (a, Roma, prestito), Dziczek (c, Lazio, prestito), Adamonis (p, Lazio, prestito), André Anderson (c, Lazio, prestito), Baraye (d, Padova, prestito)

CESSIONI – Gondo (a, Lazio, fp), Maistro (c, Lazio, fp), Kiyine (c, Lazio, fp), Lombardi (c, Lazio, fp), Akpa Akpro (c, Lazio, definitivo), Castiglia (c, Modena, definitivo), Vannucchi (p, Padova, definitivo), Esposito (d, Mantova, prestito), Billong (d, svincolato), Jallow (a, Vicenza, definitivo), Kalombo (d, Foggia, prestito), Firenze (c, Novara, prestito), Migliorini (d, Novara, definitivo), Cernigoi (a, Juve Stabia, prestito), Curcio (d, Padova, prestito)

SPAL – MARINO (NUOVO)

ACQUISTI – Paloschi (a, Cagliari, fp), Dickmann (d, Chievo, fp), Spaltro (d, Cavese, fp), Sala (d, Sassuolo, prestito), Brignola (a, Sassuolo, prestito), Okoli (d, Atalanta, prestito), Ranieri (d, Fiorentina, prestito), Esposito (a, Inter, prestito)

CESSIONI – Reca (d, Atalanta), Felipe (d, svincolato), Petagna (a, Napoli, definitivo), Cerri (a, Cagliari, fp), Letica (p, Club Brugge, fp), Berisha (p, Atalanta, fp), Tomovic (d, Chievo Verona, fp), Cionek (d, svincolato), Valdifiori (c, svincolato), Bonifazi (d, Udinese, prestito), Fares (d, Lazio, definitivo), Mazzocchi (c, Virtus Entella, prestito)

VENEZIA – ZANETTI (NUOVO)

ACQUISTI – Svoboda (d, Stadlau, definitivo), Bjarkason (c, I.A. Akranes, definitivo), Crnigoj (c, svincolato), Ceccaroni (d, Spezia, definitivo), Johnsen (a, Ajax, definitivo), Ferrarini (d, Fiorentina, prestito), Taugourdeau (c, trapani, definitivo), Molinaro (d, svincolato), Mazzocchi (d, Perugia, definitivo), Forte (a, Juve Stabia, definitivo), Karlsson (a, svincolato)

CESSIONI – Simeoni (p, Grosseto, prestito), Bertinato (p, Lecco, prestito), Zigoni (a, Noavra, prestito),Lollo (c, Bari, definitivo)

VICENZA – DI CARLO (confermato)

ACQUISTI – Meggiorini (a, svincolato), Ierardi (d, Sudtirol, definitivo), Beruatto (d, Juventus, prestito), Gori (a, Fiorentina, prestito), Dalmonte (c, Genoa, prestito), Perina (p, svincolato), Jallow (a, Salernitana, definitivo), Longo (a, Inter, definitivo), Da Riva (c, Atalanta, prestito)

CESSIONI – Bianchi (c, Mantova, definitivo), Arma (a, Virtus Verona, definitivo), Pizzignacco (p, Legnago, prestito), Zarpellon (c, Virtus Verona, prestito)

VIRTUS ENTELLA -TEDINO (NUOVO)

ACQUISTI – Cardoselli (c, svincolato), Brunori (a, Juventus, prestito), Brescianini (c, Milan, prestito), Russo (p, Sassuolo, prestito),Pavic (d, svincolato), Costa (d, Napoli, prestito), Morosini (c, Brescia, definitivo), Mazzocchi (c, SPAL, prestito)

CESSIONI – Sernicola (d, Sassuolo, fp), Mazzitelli (c, Sassuolo, fp), Icardi (c, Casertana, definitivo), Magrassi (a, Pontedera, prestito)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS