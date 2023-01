Calciomercato Serie A Gennaio 2023: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Calciomercato Serie A : tabella con tutti gli acquisti e cessioni del calciomercato invernale.

Calciomercato Serie A– La finestra di calciomercato della Serie A si è conclusa, come di consueto, il 31 gennaio. Dopo gli acquisti d’estate, non ci sono stati grossissimi nomi durante la sessione invernale di mercato. Le big hanno già completato la loro rosa, tra queste il Napoli che ha stravolto completamente la squadra in estate. Per gli azzurri da rivelare solo l’acquisto di Pierluigi Gollini e Bartosz Bereszyński .

Neanche le milanesi si sono mosse. Per l’Inter si parla della cessione di Milan Skriniar per il PSG ma l’accordo sarebbe per la prossima estate. Anche i rossoneri non hanno ceduto nulla ma hanno acquistato il giovanissimo portiere Devis Vásquez dal Club Guaranì. Momento particolare per la Juventus che ha deciso solamente di cedere Weston McKennie che ha firmato con il Leeds.

La Roma, invece, era già destinata all’acquisto di Ola Solbakken del Bodo Glimt. Il norvegese era stato oggetto di disputa insieme al Napoli ma il giocatore ha scelto la capitale. Nella notte, inoltre, è arrivato anche il difensore Diego Llorente dal Leeds. Nessun stravolgimento per la Lazio di Maurizio Sarri che continua la scalata in Europa con gli stessi uomini.

Calciomercato Serie A, gli acquisti squadra per squadra

ATALANTA

ACQUISTI

–

CESSIONI

Malinovskyi (Cen, Marsiglia, P), Gollini (Por, Napoli, P), Zortea (Dif, Sassuolo, P), Piccoli (Att, Empoli, P)

BOLOGNA

ACQUISTI

–

CESSIONI

Juwara (Att, Odense, P), Kasius (Dif, Rapid Vienna, D)

CREMONESE

ACQUISTI

A. Ferrari (Dif, Sampdoria, P), Benassi (Cen, Fiorentina, P)

CESSIONI

Baez (Att, Frosinone, D), Ascacibar (Cen, Hertha, FP), Radu (Por, Inter, FP), Escalante (Cen, Lazio, FP), Zanimacchia (Att, Parma, P)

EMPOLI

ACQUISTI

Caputo (Att, Sampdoria, P),Piccoli (Att, Atalanta, P)

CESSIONI

Lammers (Att, Sampdoria, P), Crociata (Cen, Cittadella, P), Ekong (Att, Perugia, P)

FIORENTINA

ACQUISTI

Sirigu (Por, Napoli, D), Brekalo (Att, Wolfsburg, D)

CESSIONI

Maleh (Cen, Lecce, P), Zurkowski (Cen, Spezia, D), Benassi (Cen, Cremonese, P)

INTER

ACQUISTI

–

CESSIONI

F. Carboni (Cen, Monza, P), Radu (Por, Auxerre, P)

JUVENTUS

ACQUISTI

–

CESSIONI

McKennie (Cen, Leeds, P)

LAZIO

ACQUISTI

Luca Pellegrini (Dif, Juventus, P)

CESSIONI

Kamenovic (Dif, Sparta Praga, P), Escalante (Cen, Cadice, P), Raul Moro (Att, Oviedo, P)

LECCE

ACQUISTI

Maleh (Cen, Fiorentina, P), Cassandro (Dif, Cittadella, D), Ceccaroni (Dif, Venezia, P)

CESSIONI

Bistrovic (Cen, CSKA Mosca, FP), Cetin (Dif, Verona, FP), Björkengren (Cen, Lecce, P), Rodriguez (Att, Brescia, P)

MILAN

ACQUISTI

Vasquez (Por, Club Guaranì, D)

CESSIONI

–

MONZA

ACQUISTI

F. Carboni (Cen, Inter, P)

CESSIONI

Siatounis (Cen, Virtus Entella, D), Rigoni (Cen, S)

NAPOLI

ACQUISTI

Bereszynski (Dif, Sampdoria, P), Gollini (Por, Atalanta, P)

CESSIONI

Zanoli (Dif, Sampdoria, P), Contini (Por, Reggina, P), Sirigu (Por, Fiorentina, D)

ROMA

ACQUISTI

Solbakken (Att, Bodo Glimt, D), Diego Llorente (Dif, Leeds, P)

CESSIONI

Villar (Cen, Getafe, P), Shomurodov (Att, Spezia, P), Viña (Dif, Bournemouth, P)

SALERNITANA

ACQUISTI

Ochoa (Por, S), Nicolussi Caviglia (Cen, Juventus, P), Troost-Ekong (Dif, Watford, P), Crnigoj (Cen, Venezia, P)

CESSIONI

Micai (Por, Cosenza, D), Capezzi (Cen, Perugia, D)

SAMPDORIA

ACQUISTI

Lammers (Att, Empoli, P), Nuytinck (Dif, Udinese, D), Zanoli (Dif, Napoli, P), Turk (Por, Reggiana, P), Cuisance (Cen, Venezia, P), Gunter (Dif, Verona, P), Ilkhan (Cen, Torino, P)

CESSIONI

Caputo (Att, Empoli, P), A. Ferrari (Dif, Cremonese, P), Bereszynski (Dif, Napoli, P), Villar (Cen, Roma, FP), Contini (Por, Napoli, FP), Verre (Cen, Palermo, P)

SASSUOLO

ACQUISTI

Zortea (Dif, Atalanta, P)

CESSIONI

Antiste (Att, Amiens, P), Ayhan (Dif, Galatasaray, D), Kyriakopoulos (Dif, Bologna, P), Bajrami (Cen, Sassuolo, P)

SPEZIA

ACQUISTI

Joao Moutinho (Dif, Orlando, D), Esposito (Cen, SPAL, D), Zurkowski (Cen, Fiorentina, D), Cipot (Cen, NS Mura, D), Krollis (Att, Valmiera, D), Marchetti (Por, S), Wisniewski (Dif, Venezia, D), Shomurodov (Att, Roma, P)

CESSIONI

Leandro Sanca (Att, Famalicão, P), Nguiamba (Cen, Jagiellonia, P), Sher (Cen, Groningen, P), Stijepovic (Cen, NS Mura, D), Kiwior (Dif, Arsenal, C), Hristov (Dif, Venezia, D), Ellertson (Cen, Venezia, D), Strelec (Att, Reggina, P)

TORINO

ACQUISTI

Ilic (Cen, Verona, P), Gravillon (Dif, Reims, P), Ronaldo Vieira (Cen, Sampdoria, P)

CESSIONI

Edera (Att, Pordenone, D), Lukic (Cen, Fulham)

UDINESE

ACQUISTI

Sekou Diawara (Att, Genk, D), Thauvin (Att, S)

CESSIONI

Nuytinck (Dif, Sampdoria, D), Jajalo (Cen, Venezia, D), Matheus Martins (Att, Watford, P), Makengo (Cen, Lorient, D)

VERONA

ACQUISTI

Braaf (Att, Borussia Dortmund, P), Zeefuik (Dif, Hertha Berlino, P), Ngonge (Att, Groningen, D), Duda (Cen, Colonia, P), Gaich (Att, CSKA Mosca, P), Abildgaard (Cen, Rubin Kazan, D)

CESSIONI

Cortinovis (Cen, Cosenza, P), Cetin (Dif, Adana Demirspor, P), Praszelik (Cen, Cosenza, P), Ilic (Cen, Torino, P), Chiesa (Por, Mantova, P), Gunter (Dif, Sampdoria, P)