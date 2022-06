Calciomercato Sassuolo: anche il Milan su Traore, PSG e Arsenal vogliono Scamacca

Calciomercato Sassuolo, Sky conferma offerte in arrivo per Traore e Scamacca: L’esterno piace al Milan, che però tentenna sulla cifra richiesta. Sulla punta c’è il PSG, che ha incontrato la dirigenza neroverde a Milano. Più defilato l’Arsenal.

Il Sassuolo potrebbe perdere pezzi pregiati durante il prossimo mercato estivo: secondo quanto riferisce Sky, su alcuni elementi cardine della rosa neroverde si sarebbero posati gli occhi delle big. Nello specifico, Traore e Scamacca sono i pezzi più ambiti della scuderia emiliana.

Secondo la nota emittente, gestita da Rupert Murdoch, il Milan avrebbe effettuato recentemente un sondaggio per Traore, considerato elemento adatto al 4-2-3-1 adottato da Pioli, per via della sua duttilità, nonché un sostituto adeguato per il partente Junior Messias (che piace al Monza ndr).

Sondaggi che, per ora, non hanno portato a nulla di concreto. Sempre secondo Sky, infatti, il prezzo fissato dal Sassuolo (30 milioni per intavolare una trattativa) ha spaventato i dirigenti rossoneri, non disposti a spendere cifre così alte.

Non si farà sicuramente problemi riguardo agli esborsi il PSG: secondo la stampa nostrana, il club campione di Francia sarebbe pronto a piazzare un’offensiva per Gianluca Scamacca. Il centravanti azzurro piace ad Al-Khelaifi e al nuovo direttore sportivo Luis Campos, che vedono nel classe 1999 un’ottima alternativa a Kylian Mbappé.

Secondo quanto riportato da Michele Cappiello (SportItalia), ieri ci sarebbe stato un incontro tra Campos e Carnevali a Milano. Il PSG deve superare la concorrenza dell’Arsenal, che pure è interessato e pronto a formulare un’offerta per Scamacca, ma il centravanti, comunque vada questa vicenda, sembra destinato a smuovere le acque del mercato in estate.