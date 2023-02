Calciomercato Roma, è fatta: Zaniolo ceduto al Galatasaray

Calciomercato Roma: Nicolò Zaniolo è pronto a lasciare la Roma, il centrocampista azzurro deve scegliere tra Tottenham e Milan.

AGGIORNAMENTO 24/01/2023: il Tottenham si ritira dalla corsa per Zaniolo acquistando Danjuma.

AGGIORNAMENTO 26/01/2023: tra il Milan e Zaniolo si inserisce il Bournemouth, che ha offerto circa 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus

AGGIORNAMENTO 26/01/2023 – ORE 20:00: il Milan non rilancia e si ritira dalla corsa a Zaniolo, che deve decidere se accettare il Bournemouth

AGGIORNAMENTO 28/01/2023 – inutile il summit tra l’agente Vigorelli e gli uomini mercato del Bournemouth, visto che Zaniolo continua a rifiutare il trasferimento in Inghilterra. La Roma è pronta a mettere l’italiano fuori rosa

AGGIORNAMENTO 30/01/2023 – la Roma ha deciso di mettere Zaniolo fuori rosa dopo il suo rifiuto al Bournemouth, ma tratta con Leeds e Lipsia

AGGIORNAMENTO 06/02/2023 – la Roma è in trattativa con Galatasaray e Fenerbahçe per la possibile cessione di Zaniolo

AGGIORNAMENTO 07/02/2023 – finisce la telenovela: la Roma ha trovato l’accordo con il Galatasaray per la cessione di Zaniolo

Nicolò Zaniolo vuole lasciare la Roma: il giocatore, infatti, avrebbe rifiutato la convocazione per la gara contro lo Spezia e chiesto alla società giallorossa di essere ceduto. Sul piatto per il giocatore ci sarebbero due offerte, quelle di Tottenham e Milan. Proprio il club rossonero avrebbe scavalcato l’offerta londinese proponendo alla Roma un prestito oneroso di 3 milioni di euro, con un obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro, condizionato però alla qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League. L’offerta rossonera supererebbe quella del club londinese che avrebbe proposto un diritto di riscatto vincolato a presenze e qualificazione in Champions League (molto più complicata per il Tottenham).

La Roma è del tutto intenzionata ad assicurarsi una consistente plusvalenza dalla cessione di Zaniolo, e non vorrebbe condizioni per un’eventuale cessione. La società giallorossa ha il coltello dalla parte del manico, dato il fatto che il contratto di Zaniolo ha validità ancora per un anno e mezzo. Lo stesso Mourinho si è espresso in merito alla questione di un suo potenziale trasferimento “Nicolò vuole andare via, ma per il momento è ancora un giocatore della Roma e molto importante per il club, con una valutazione altrettanto importante. Io credo che a febbraio Niccolò sarà ancora qui, questo perché almeno per ora non sono arrivate offerte accettabili, se dovesse restare per noi sarà un uomo in più, io ho un bellissimo rapporto con lui.”

Le sensazioni per un probabile trasferimento in rossonero per Zaniolo, già nella sessione di mercato, restano buone, il giocatore sembrava indirizzato ad abbracciare la Premier League e arrivare alla corte di Antonio Conte, ma il trasferimento al Milan sarebbe ancora più gradito, data l’opportunità di restare in Italia. Il club rossonero però dovrà decidere se affondare subito il colpo venendo incontro alle richieste della Roma oppure attendere giugno quando la valutazione del giocatore calerebbe ancora di più.

AGGIORNAMENTO 24/01/2023 – Il Tottenham ha acquistato Danjuma dal Villarreal, di fatto rinunciando definitivamente alla pista Zaniolo ed abbandonando il tavolo delle trattative.

Per il momento, il Milan ha presentato un’offerta con la formula del prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro, che può diventare obbligatorio in caso di qualificazione alla prossima edizione di Champions League o al raggiungimento ad un tot di presenze, e altri 2 milioni di euro di bonus.

La Roma ha rifiutato perché vuole che il riscatto sia obbligatorio, ma è disposta ad abbassare le richieste dai circa 35 milioni di euro, ma certamente non cederà il giocatore per una cifra che oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro.

I rossoneri hanno già l’accordo con Zaniolo sulla base di un contratto fino al 2028 da circa 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Sarà braccio di ferro.

AGGIORNAMENTO 26/01/2026 – Ore caldissime per il futuro di Zaniolo. Infatti, dopo il dietrofront del Tottenham, la Roma e il Milan avrebbero avuto un contatto ufficiale per capire la fattibilità dell’operazione.

I giallorossi avrebbero abbassato le proprie richieste a 30 milioni di euro, ma il fulcro dell’operazione resta l’obbligo di riscatto senza condizioni.

I rossoneri hanno già fatto sapere che non si spingeranno a questa cifra, ma hanno chiesto 24-48 ore di tempo per presentare una nuova offerta migliorata, che potrebbe essere strutturata in questo modo: 5 milioni di prestito oneroso, 20 milioni di euro di riscatto e bonus.

Quello che il ds Paolo Maldini deve appurare è se può effettivamente modificare la formula del riscatto e aumentare i bonus per tentare di accontentare la Roma, ma dovrà prima fare un passaggio con la nuova proprietà RedBird.

Nel frattempo, però, nella chiusura dell’operazione Vina, il Bournemouth ha presentato un’offerta ufficiale alla Roma da 28 milioni di euro più 7 di bonus e il 10% sulla rivendita futura, mentre al giocatore la proposta è un contratto fino al 2028 da 4,5 milioni di euro netti a stagione, più bonus.

I giallorossi hanno già accettato la proposta e hanno passato la palla al giocatore, che per il momento vorrebbe solo il Milan o comunque un top club, tanto da aver rifiutato anche il Brighton and Hove Albion di Roberto De Zerbi nelle scorse settimane.

Si attende il rilancio del Milan, ma il tempo stringe e l’inserimento del Bournemouth non aiuta certamente.

AGGIORNAMENTO 26/01/2023 – ORE 20:00 – Il Milan ha comunicato alla Roma che si ritira dalla corsa a Zaniolo, non potendo pareggiare l’offerta del Bournemouth.

I rossoneri non rilanceranno, a meno che i giallorossi non dovessero cambiare le condizioni dell’operazione, abbassando le pretese o accettando una diversa modalità di trasferimento.

Ora, quindi, la palla passa a Zaniolo, che dovrà decidere se accettare il trasferimento nel club inglese oppure aspettare l’estate per cambiare squadra.

AGGIORNAMENTO 28/01/2023 – Doveva essere un summit decisivo e così è stato. Infatti, Zaniolo ha comunicato al Bournemouth di non avere intenzione di accettare il trasferimento in Inghilterra, rifiutando la destinazione.

L’accordo con la Roma è totale: 28 milioni, più 7 di bonus e il 10% sulla rivendita futura. All’agente Claudio Vigorelli il club inglese ha proposto addirittura 4,5 milioni di euro, più bonus, fino al 2028.

Nell’incontro delle scorse ore, Zaniolo ha rifiutato l’offerta, negandosi di presentarsi personalmente, come invece richiesto dal Bournemouth, al quale avrebbe addirittura fatto capire che per meno di 6 milioni di euro netti a stagione, più bonus, e una clausola di rescissione da 25 milioni di euro in caso di retrocessione o di offerta di un club italiano.

La controproposta di Zaniolo è stata ritenuta assolutamente inaccettabile e irricevibile da parte del Bournemouth, che aspetterà il weekend, sperando in un ripensamento da parte del giocatore, prima di cambiare obiettivo.

Nel frattempo, però, come accaduto con Rick Karsdorp, la Roma ha fatto sapere a Zaniolo e al suo entourage che, in caso di rifiuto definitivo, è pronta ad agire con provvedimenti disciplinari, finanche, addirittura, la messa a fuori rosa del giocatore.

E’ scontro totale.

AGGIORNAMENTO 30/01/2023 – Mancano poche ore alla chiusura del calciomercato, ma il rifiuto di Zaniolo al Bournemouth sembra definitivo.

La Roma ha deciso, quindi, di prendere i primi provvedimenti, mettendo il giocatore fuori rosa, non facendo più parte del progetto tecnico.

Non è finita, visto che sono attese multe e altri provvedimenti da parte della Roma, che ha ricevuto un’offerta ufficiale anche dal Lipsia, che ha presentato un’offerta di prestito con obbligo per un’operazione totale da 27 milioni di euro.

Al giocatore, invece, il club tedesco ha offerto lo stesso contratto attuale con i capitolini, cioè 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Inoltre, nelle ultime ore sarebbe arrivata un’offerta ufficiale anche da parte del Leeds, che propone un prestito con diritto di riscatto, obbligatorio solo in caso di raggiungimento di un totale di presenze.

Difficile che quest’ultima possa essere accettata dalla Roma e, soprattutto, da Zaniolo, che dovrà decidere se accettare la proposta del Lipsia.

AGGIORNAMENTO 06/02/2023 – Il mercato è ancora aperto in Turchia, che può essere la prossima destinazione di Zaniolo.

Infatti, il giocatore ha accettato l’offerta del Galatasaray, che ha proposto un contratto della durata di tre anni e mezzo a 3 milioni di euro netti a stagione.

La squadra di Istanbul sta trattando con la Roma, che sembra aver rifiutato la prima offerta di 22 milioni di euro, bonus inclusi, così come l’agente di Zaniolo ha fatto sapere che la clausola di rescissione da 35 milioni di euro deve essere abbassata o, almeno, deve essere inferiore per le squadre italiane.

Nel frattempo, però, è arrivata anche l’offerta del Fenerbahçe di circa 25 milioni di euro ma Zaniolo avrebbe dato priorità al Galatasaray.

AGGIORNAMENTO 07/02/2023 – Si chiude finalmente la telenovela Zaniolo. Infatti, il giocatore italiano si trasferisce al Galatasaray.

La trattativa lampo con la Roma ha avuto successo: operazione a titolo definitivo per 20 milioni di euro, più 2 di bonus e al calciatore un contratto fino al 2027 da 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, con clausola di rescissione da 35 milioni di euro.

Nelle prossime ore arriverà l’ufficialità della cessione di Zaniolo in Turchia dopo il superamento della visite mediche di rito.

Benito Letizia e Luigi Mango