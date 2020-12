Calciomercato Roma: Yaremchuck, Bernard, Facundo Ferreyra e Otavio alternative a El Shaarawy e Papu Gomez

Lunga la lista dei papabili nomi che potrebbero ingolosire la Roma di Friedkin. A El Shaarawy e Papu Gomez si sono aggiunti Yaremchuk, Bernard, Facundo Ferreyra e Otavio.

La Roma vigila sul mercato in entrata. Dopo le voci di possibili interessamenti per Papu Gomez e per il ritorno di Stephan El Shaarawy, si aggiungono altri profili che potrebbero fare al caso della società giallorossa.

Il primo riguarda l’ucraino Roman Yaremchuck del Gent, squadra che milita nel massimo campionato belga. Yaremchuck è più un attaccante che trequartista e sin qui nella Pro League 2020-2021 ha messo a segno 9 reti in 15 gare. Un nome che già in passato è stato accostato alla Roma.

In caso di partenza in prestito di Carles Perez, i giallorossi potrebbero puntare anche sul brasiliano Bernard Duarte dell’Everton, ex Shakhtar Donetsk. Sulla lista di Fonseca compare un altro nome conosciuto e tanto caro al mister portoghese: l’argentino Facundo Ferreyra del Benfica.

Il 29enne attaccante ha segnato 46 gol nella sua esperienza con lo Shakhtar Donetsk sotto la guida di Fonseca. Ferreyra ha sempre avuto il fiuto per il gol e potrebbe essere un profilo adatto alle esigenze della Roma.

Negli ultimi tempi, però, è stato frenato da parecchi guai fisici che non gli hanno permesso di giocare con continuità. Resta comunque un obiettivo papabile.

In alternativa, la Roma potrebbe pescare sempre in Portogallo un altro rinforzo: il centrocampista offensivo Otavio. Il brasiliano ha segnato 2 gol e confezionato 3 assist in 9 partite nella Primeira Liga portoghese e offerto prestazioni sempre convincenti. Molte le alternative, dunque, per la zona offensiva della Roma, senza dimenticare ovviamente El Shaarawy e il Papu Gomez.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS