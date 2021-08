Calciomercato Roma: Villar verso il Sassuolo

Calciomercato Roma: Gonzalo Villar potrebbe lasciare i giallorossi e accasarsi al Sassuolo. Contatti tra le parti, ma lo spagnolo smentisce tutto su Twitter.

Messa in archivio la gara d’andata del playoff di Conference League che l’ha vista vincere per 1-2 sul campo dei turchi del Trabzonspor, la Roma di José Mourinho si prepara all’esordio in campionato che domenica sera alle 20:45 la vedrà ospitare, tra le mura amiche dello Stadio Olimpico, la rinnovata Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Una Roma rinforzata sul mercato dagli arrivi di Rui Patricio, Shomurodov, Vina e Abraham che punta ora a sfoltire la rosa da quegli elementi non rientranti nei piani tecnici dell’allenatore portoghese. Ceduti rispettivamente ad Inter e Lazio, Dzeko e Pedro, i giallorossi sarebbero ora pronti a vendere anche Gonzalo Villar che, bocciato da Mourinho, dovrebbe lasciare Trigoria nei prossimi giorni per trovare fortuna altrove.

Calciomercato Roma: Gonzalo Villar verso il Sassuolo.

Sulle tracce del centrocampista spagnolo ci sarebbe il Sassuolo dell’AD Giovanni Carnevali che, dopo aver ceduto Manuel Locatelli alla Juventus, è alla ricerca di un elemento che prenda il suo posto nello scacchiere tattico di Alessio Dionisi che, stando a quanto emerso nelle ultime ore, avrebbe dato il suo benestare alla trattativa.

Il club neroverde avrebbe già contattato sia la Roma che l’entourage del giocatore per valutare i costi di un’eventuale trattativa in entrata che però pare non soddisfare lo stesso Villar il quale, due giorni fa, ha fatto sapere, tramite un post pubblicato sul suo profilo Twitter, di pensare solo ai giallorossi che, dal canto loro, non lo considerano comunque incedibile.

Se l’affare andrà in porto o meno non ci è quindi dato saperlo ancora, ma i contatti tra le parti ci sono stati e probabilmente ci risaranno, è solo questione di giorni. Il futuro di Villar si deciderà probabilmente nell’ultima settimana di mercato. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Seguiranno aggiornamenti.

