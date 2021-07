Calciomercato Roma: vicinissimo Shomurodov, alternativa El Ghazi

Calciomercato Roma: Eldor Shomurodov è ormai ad un passo dai giallorossi. Trovato l’accordo col Genoa sulla base di un prestito da 2,5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 15. In alternativa pronto l’assalto ad Anwar El Ghazi dell’Aston Villa.

Ne avevamo parlato pochi giorni fa come semplice indiscrezione di mercato, ma adesso sembra che le parti si siano avvicinate seriamente. Stando infatti a quanto emerso nelle ultime ore pare che Roma e Genoa siano ad un passo dal chiudere la trattativa che dovrebbe portare Eldor Shomurodov dal Grifone alla Lupa.

Calciomercato Roma: Shomurodov ad un passo. El Ghazi l’alternativa.

Chiesto fortemente da Mourinho, l’uzbeko potrebbe sbarcare nella capitale già nei prossimi giorni. L’affare coi rossoblù dovrebbe essere condotto sulla base di un prestito da 2,5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 15 a determinate condizioni quali numero di presenze complessive e/o qualificazione alla Champions League 2022-2023.

Nei prossimi giorni Shomurodov dovrebbe sostenere le visite mediche col club della famiglia Friedkin che, sebbene l’affare per lui sia ormai in dirittura d’arrivo, pensa anche a coprirsi le spalle mettendo nel mirino Anwar El Ghazi dell’Aston Villa.

Il classe ’95 dei Villans non è certamente la prima scelta di Mourinho, ma nel caso in cui dovesse fallire clamorosamente la trattativa per Shomurodov e non si dovesse trovare un accordo col Lipsia per Sorloth, allora ecco che l’olandese ex Ajax potrebbe essere l’alternativa giusta per il tecnico portoghese dei giallorossi che lo inserirebbe in un reparto, quello offensivo dei capitolini, di cui fanno già parte Dzeko, El Shaarawy, Borja Mayoral, Pedro e Carles Perez.

L’Aston Villa chiede 15 milioni di euro per lasciar partire il suo giocatore, ma la Roma è pronta a chiedere uno sconto di almeno 3 milioni per portarlo a Trigoria. Nei prossimi giorni la situazione dovrebbe delinearsi in maniera più chiara, pertanto, non ci resta che aspettare per saperne di più. Seguiranno aggiornamenti.

