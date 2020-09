Calciomercato Roma: Under piace a Leicester e Newcastle, che vuole anche Milik del Napoli

Intrecci di mercato sempre più fitti tra Premier League e Serie A: secondo il tabloid The Sun, alcuni club inglesi avrebbero messo nel mirino l’esterno offensivo della Roma Cengiz Under. Il turco, in particolare, piacerebbe al Leicester disposto a mettere sul piatto giallorosso un’offerta da 25 milioni di euro.

Under, cercato dal Napoli nell’ambito della trattativa che avrebbe dovuto condurre Milik alla Roma, ha giocato da titolare le amichevoli precampionato disputate dai giallorossi, ma rimane un giocatore in partenza dal momento che non si è perfettamente integrato negli schemi di Fonseca. Su di lui, tre gol in 23 presenze complessive lo scorso anno, si erano registrati anche gli interessi di United e Newcastle, ma ora le “volpi” allenate da Brendan Rodgers sarebbero balzate in pole position in vista di un suo eventuale acquisto. Resta da capire se il ragazzo accetterà l’Inghilterra, che per un profilo come il suo potrebbe non essere il campionato più adatto, vista la grande fisicità espressa.

Milik verso il Newcastle

A proposito di Newcastle, pare che i bianconeri abbiano messo nel mirino Arek Milik. Il polacco, in scadenza nel 2021, vuole lasciare Napoli e si è promesso sposo alla Juventus, la quale però continua a corteggiare e sperare in un arrivo di Suarez, ancora bloccato in Spagna per problemi burocratici relativi al rilascio del suo passaporto comunitario. Milik non rientra più nei piani della società partenopea ed ecco che, come riferisce Sky Sport, potrebbe finire in Inghilterra, lì dove il Newcastle non avrebbe problemi a soddisfare pienamente la richiesta di 30 milioni avanzata da De Laurentiis per la cessione del classe 1991. Non resta che attendere gli sviluppi per capire quale sarà il destino dei due ragazzi. Certo, l’Inghilterra è il campioanto più ricco e spettacolare al mondo. Resistere al fascino del suo richiamo potrebbe essere pressocché impossibile.

