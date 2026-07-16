Calciomercato Roma, triplo colpo per Gasperini: scatto per Moreira, ma è duello totale Nusa-Summerville!

Il calciomercato della Roma entra ufficialmente nella sua fase più incandescente. A Trigoria l’aria è bollente non solo per le temperature estive, ma per i continui e serrati vertici strategici tra Gian Piero Gasperini, il direttore sportivo D’Amico e la presidenza Friedkin. L’obiettivo è chiarissimo: regalare al nuovo tecnico giallorosso un reparto offensivo stellare, dinamico e perfetto per il suo gioco d’attacco.

Nelle ultime ore si registra un’accelerazione importantissima per un obiettivo concreto, mentre sulla corsia sinistra è partito un duello pazzesco a suon di milioni.

Diego Moreira a un passo: c’è l’accordo totale!

La notizia del giorno riguarda Diego Moreira. Il talento belga (di proprietà dello Strasburgo) è balzato in cima alle preferenze della dirigenza ed è ormai vicinissimo a vestire la maglia giallorossa.

I dettagli dell’operazione sono caldissimi: la Roma ha già in pugno il sì totale del giocatore, con una bozza di accordo sulla base di 2 milioni di euro più bonus a stagione (ingaggio perfettamente in linea con i nuovi parametri societari). Lo Strasburgo è sceso dalle pretese iniziali di 50 milioni di euro: adesso la Roma punta a chiudere l’affare intorno ai 30-35 milioni di euro, inserendo eventualmente una percentuale del 20% sulla futura rivendita. Un investimento che a Trigoria considerano perfetto per potenziale tecnico e futuribilità sotto la guida di Gasperini.

Duello a sinistra: Nusa scavalca Summerville?

Se Moreira è a un passo, la vera “bomba” riguarda il partner d’attacco da regalare a Gasp sulla corsia mancina. La pista che porta a Crysencio Summerville del West Ham non è affatto tramontata, ma sta vivendo una fase di stallo. La Roma ha l’accordo con l’olandese, ma ballano ancora diversi milioni con gli inglesi (la richiesta sfiora i 40-45 milioni) e c’è da registrare il forte inserimento dell’Aston Villa.

Proprio per non farsi trovare impreparata, la dirigenza giallorossa ha piazzato il clamoroso scatto per Antonio Nusa. L’esterno classe 2005 del Lipsia, per caratteristiche (dribbling fulmineo, accelerazione e facilità di saltare l’uomo partendo da sinistra), fa impazzire Gasperini. La Roma sarebbe pronta a mettere sul piatto ben 45 milioni di euro per convincere il club tedesco, avendo già un principio di accordo con il gioiello norvegese per un contratto da 3,5 milioni a stagione.

Sarà Nusa o Summerville? La sensazione è che la prossima settimana sarà quella delle decisioni definitive. Intanto, i tifosi della Roma sognano un attacco tutto gioventù, velocità e fantasia.