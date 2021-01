Calciomercato Roma: trattativa per scambio Sanchez-Dzeko all’Inter

Inter e Roma lavorano allo scambio che potrebbe scuotere il mercato di gennaio: ii due direttori sportivi, Ausilio e Pinto hanno infatti parlato della trattativa Dzeko-Sanchez che potrebbe prendere corpo nelle prossime ore.

Il bosniaco, in rotta con la Roma dopo lo strappo con Fonseca, piace parecchio a Conte che lo vorrebbe come vice-Lukaku. Sanchez potrebbe invece garantire un’alternativa in più a Fonseca sulla trequarti, visti i ricorrenti problemi fisici in cui incappa Pedro.

Fonte pagina “Facebook” ufficiale di Edin Dzeko

Che l’affare possa sbloccarsi nelle ultime ore di questo mercato invernale? Le due squadre ci stanno lavorando e, secondo la Gazzetta dello Sport, domani potrebbe essere una giornata cruciale. Alla vigilia del turno di campionato, infatti, Inter e Roma dovrebbero tornare a parlarsi per, eventualmente, giungere a un accordo.

Nelle intenzioni di entrambi i club ci sarebbe l’ipotesi di scambio alla pari, motivo per cui l’Inter vorrebbe inserire anche Pinamonti nella trattativa. Sia Dzeko che Sanchez, infatti, percepiscono un ingaggio sui sette milioni di euro, ma il cileno beneficia dei vantaggi dati dal Decreto crescita, valido dall’estate del 2019, che prevede sgravi fiscali per i lavoratori arrivati in Italia dopo almeno due anni di soggiorno all’estero.

Sanchez, prima di approdare all’Inter, ha militato per tanti anni nelle file dell’Arsenal, or dunque il suo stipendio pesa meno a bilancio. Inserire Pinamonti nella trattativa consentirebbe ai nerazzurri di ammortizzare ulteriormente il costo dell’operazione, tra valore del cartellino e ingaggio risparmiato, così da creare i presupposti per un effettivo scambio alla pari.

L’affare si farà? Resta da vedere. Certo è che l’asse Roma-Milano resta piuttosto caldo, e nelle prossime ore potrebbe regalare non pochi colpi di scena.

