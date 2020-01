Calciomercato Roma: trattativa per Barisic

Il terzino croato pronto a prendere il posto di Spinazzola.

Con Spinazzola ormai promesso sposo dell’Inter, la Roma si sta guardando attorno per cercare un sostituto. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi avrebbe trovato il profilo ideale in Borna Barisic, terzino sinistro dei Glasgow Rangers.

La Roma vorrebbe concludere l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il costo del cartellino è di circa 5 milioni.

Qualora dovesse concretizzarsi il passaggio in giallorosso, per Barisic è pronto il ruolo vice-Kolarov. Almeno per ora. Con un inserimento, e adattamento alla serie A, graduale, poi, il giovane prenderà il posto del giocatore serbo.

IL PROFILO- E di Kolarov Barisic è considerato proprio come uno degli eredi. Classe 1993, da buon giocatore dell’est fa della resistenza e della forza fisica uno dei suoi marchi di fabbrica.

Ha poi un punto di forza comune a quello che sarà il suo mentore: le punizioni e, almeno quando l’attuale terzino della Roma godeva di maggiore freschezza, anche di assist.

In questa stagione 27 presenze, 2 gol e ben 13 assist.

RAFFREDDAMENTO- Se fino qualche giorno fa ( ieri, per esempio) l’operazione sembrava essere vicino alla fumata bianca, ora è da registrare una leggera frenata. Stando a quanto riportato dai media d’oltremanica, sarebbero sorti problemi relativi al costo del cartellino. Ad ogni modo, l’arrivo del giocatore non rischia di sfumare.

LA CONFERMA- Dell’interessamento già da un mese circa per l’esterno di difesa sinistro da parte della società giallorossa, arrivano conferme dai diretti interessati. Steven Gerrard, allenatore della società scozzese, ha così confermato la trattativa in corso:

Si, la Roma era interessata a Barisic anche quando la sua condizione non era brillante come quella attuale. Secondo me è il terzino croato più forte in circolazione, i giallorossi sono un club rispettato in ogni parte del mondo. Lui ha un prezzo come tutti gli altri, è un giocatore che a noi serve.

