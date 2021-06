Calciomercato Roma: trattativa col Marsiglia per Lopez e Under

Calciomercato Roma: l’Olympique Marsiglia punta Pau Lopez e Cengiz Under. I due giocatori non rientrano nei piani di José Mourinho.

Mentre l’Italia di Roberto Mancini festeggia il passaggio ai quarti di finale di Euro 2020 dopo aver battuto l’Austria di Franco Foda, il calciomercato entra sempre più nel vivo con molte squadre della nostra Serie A e non solo, già a lavoro in vista della prossima stagione.

Calciomercato Roma: Pau Lopez e Cengiz Under nel mirino dell’Olympique Marsiglia.

Tra queste ovviamente anche la Roma del neo allenatore José Mourinho che, pronto a guidare i giallorossi dal prossimo 5 luglio, ha già fatto sapere quali giocatori rientrano e quali no nei suoi piani tecnico-tattici. Tra gli “scaricabili” del tecnico portoghese figurano quindi Pau Lopez e Cengiz Under sui quali avrebbe messo gli occhi l’Olympique Marsiglia di Jorge Sampaoli.

I francesi, stando a quanto emerso in rete nelle ultime ore, starebbero facendo sul serio soprattutto per il portiere spagnolo ex Betis Siviglia che potrebbe sbarcare in Ligue 1 con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi, per un totale di 15 milioni di euro.

E nella trattativa per l’estremo difensore classe ’94 potrebbe finire, come detto, anche Cengiz Under che, rientrato dal prestito in Inghilterra al Leicester, potrebbe lasciare nuovamente l’Italia per accasarsi, questa volta, all’OM. Roma e Marsiglia dovrebbero incontrarsi nei prossimi giorni per valutare la fattibilità dell’affare che, salvo clamorose soprese, dovrebbe andare in porto senza problemi. Le trattative inizieranno ufficialmente tra cinque giorni, quindi non ci resta che aspettare ancora un po’ per saperne di più.

Migliori Bookmakers AAMS