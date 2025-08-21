Calciomercato Roma, summit per Jadon Sancho: l’inglese prende tempo, non è un problema economico

Jadon Sancho - Stadiosport.it

Nella giornata di ieri, Jadon Sancho e i suoi agenti hanno avuto un summit di oltre due ore con la dirigenza del Manchester United per discutere del suo futuro. L’incontro ha chiarito un punto fondamentale: il mancato sì dell’esterno inglese alla Roma non è legato a questioni economiche, ma a una riflessione personale sul prosieguo della sua carriera.

Secondo quanto trapelato, il club di Old Trafford ha confermato di aver accettato l’offerta presentata dalla Roma per il trasferimento del giocatore. Nessun problema, dunque, né sulle commissioni agli agenti, né sull’ingaggio proposto, né sulla formula dell’accordo. Tuttavia, Sancho non ha ancora dato una risposta definitiva, né positiva né negativa, lasciando il suo futuro in sospeso.

Il motivo principale della sua indecisione risiede nella delusione per come si è sviluppata la sua esperienza in Premier League. Dopo il prestito al Chelsea la scorsa estate, il classe 2000 sperava di avere un finale diverso nel campionato inglese, ma la stagione non è andata come previsto. Per questo, il giocatore vuole prendersi tutto il tempo necessario per valutare se cambiare campionato e accettare la sfida italiana o se attendere altre opportunità.

Dal canto suo, la Roma rimane fiduciosa e continua a fare di Sancho la priorità per rafforzare le corsie offensive. Proprio per questo motivo, il club giallorosso non ha ancora avviato trattative concrete per altri esterni, preferendo attendere la decisione definitiva del talento inglese.

Nelle prossime settimane è atteso un nuovo confronto, ma la volontà della Roma è chiara: Sancho resta l’obiettivo principale e i giallorossi sono pronti a dargli le chiavi dell’attacco. La palla, ora, è tutta nelle mani del giocatore.