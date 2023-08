Calciomercato Roma: suggestione Lukaku

Calciomercato Roma: spunta la clamorosa ipotesi Lukaku per l’attacco giallorosso, la trattativa con l’attaccante belga potrebbe prendere piene nelle ultime ore di calciomercato.

Romelu Lukaku, un futuro ancora da scrivere: Juventus ma anche la Roma a contendersi il belga – StadioSport.it

Il General Menager della Roma, Thiago Pinto, è ancora alla ricerca di un nuovo attaccante da aggiungere al proprio roster offensivo. Nonostante le buonissime risposte arrivata dal Andrea Belotti nella prima partita di campionato contro la Salernitana, la Roma deve assolutamente individuare un nuovo profilo offensivo da affiancare all’attaccante italiano per completare il proprio reparto avanzato.

Nelle ultime settimane, il nome più caldo sulla lista degli principali indiziati giallorossi sembrava essere quello di Duvan Zapata dell’Atalanta. I giallorossi avevano di fatto già raggiunto un’intesa di massima con la Dea per la cessione del giocatore sulla base di un prestito oneroso, ma l’improvviso infortunio del nuovo acquisto atalantino di El Bibal Tourè ha cambiato le carte in tavola del calciomercato nerazzurro. Adesso l’Atalanta non avrebbe più intenzione di cedere il proprio tesserato, costringendo la Roma ad individuare un nuovo obiettivo per l’attacco.

Obiettivo che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere quello di Romelu Lukaku, che dopo la clamorosa trattativa sfumata con l’Inter a causa dei continui contatti che il belga aveva intrattenuto con i rivali storici della Juventus, proprio mentre, l’Inter faceva di tutto per acquistarlo a titolo definitivo dal Chelsea, potrebbe ritornare ancora una volta in Italia, ma sulla sponda giallorossa.

L’affondo nelle ultime ore di mercato

La trattativa con la Juventus, per la quale Lukaku aveva deciso di snobbare l’Inter, non sembra aver portato i frutti sperati dal belga, i bianconeri, infatti, avrebbero deciso di puntare fortemente sulla futuribilità Dusan Vlahovic e si sarebbero del tutto defilati nella trattativa con i Blues.

La Roma avrebbe, dunque, fiutato l’affare è sarebbe disposta ad approfittare della situazione qualora non si riuscisse a trovare una sistemazione che aggraderebbe lo stesso attaccante. A quel punto, Thiago Pinto potrebbe far leva nelle ultime ore di calciomercato sulla volontà condivisa tra Lukaku e il Chelsea di separarsi per tentare l’affondo decisivo. Roma sarebbe una destinazione ben gradita dal belga, il quale avrebbe modo di essere la vera e propria punta di diamante del club e di poter attingere dagli insegnamenti di un allenatore top come Josè Mourinho.