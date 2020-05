Calciomercato Roma: si avvicina Bonaventura, scambio Kluivert-Mkhitaryan con l’Arsenal

Ai Gunners piace Kluivert, che potrebbe essere sacrificato per trattenere l’armeno. Il centrocampista del Milan vicino alla maglia giallorossa

Il mercato della Roma sarà veramente vivo, in uscita (per risanare le casse giallorosse, in aumento nelle perdite) ed in entrata, per regalare a Paulo Fonseca una squadra competitiva per la prossima stagione.

Una sessione di calciomercato che, come detto, sarà condizionata soprattutto dal bisogno di vendere. Oltre però a dover vendere i numerosi esuberi, il d.s. Gianluca Petrachi, vicino all’addio anch’egli, dovrà sacrificare qualche pezzo da novanta. I più papabili a varcare definitivamente il cancello di Trigoria sono due esterni d’attacco: Cengiz Under e Justin Kluivert.

SCAMBIO – Secondo quanto scrive il portale calciomercato.com, per l’olandese affacciato alla finestra c’è l’Arsenal. Già, l’Arsenal. Lo stesso club che detiene il cartellino di Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, al netto degli infortuni, ha ampiamente convinto la dirigenza. Soprattutto ha illuminato il gioco di Fonseca, che ha espressamente e ripetutamente chiesto la sua permanenza per la seconda stagione sulla panchina giallorossa. Una richiesta però non semplice da soddisfare. La Roma, infatti, ha offerto 15 milioni più 3 di bonus. Offerta che non coincide con la richiesta inglese di 24 milioni. Anche se una soluzione potrebbe esserci: uno scambio. L’ipotesi non è delle più campate in aria, tutt’altro. I due, oltre ad essere compagni di squadra, condividono anche lo stesso agente: Mino Raiola. Probabile dunque che l’intervento del potente agente italo-olandese possa essere decisivo per la buona riuscita dell’affare.

PRIMO ACQUISTO – Lo stesso Raiola, inoltre, è il procuratore di un altro giocatore che gravita in orbita giallorossa:Giacomo Bonaventura. Il futuro del centrocampista ex Atalanta, in uscita dal Milan, potrebbe essere proprio a tinte giallorosse. La Roma, infatti, ha già tentato diverse volte di portarlo nella Capitale. Ed ora potrebbe finalmente riuscirsi. Secondo Sky Sport 24, infatti, tra il giocatore ed il club capitolino sembrerebbe esserci un principio d’accordo sulla base di un biennale (con opzione per il terzo) a 2 milioni a stagione. La Roma sembrerebbe così spodestare la concorrenza di diverse società, tra le quali spiccava il Torino.

