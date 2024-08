Calciomercato Roma: scambio Saelemaekers-Abraham con il Milan, chiusi anche altri colpi Kone e Djalo.

Calciomercato Roma: scambio Abraham-Saelemaekers, salta Danso, presi Kone e Djalo.

Le ultime ore di calciomercato della Roma continuano ad essere del tutto infiammate con la dirigenza giallorossa che ha raggiunto un accordo con il Milan per uno scambio di cartellini tra Saelemaekers-Abraham con tanto di conguaglio di 10 milioni che i rossoneri verseranno nella casse della Roma. Un’operazione da cui entrambi i club traggono un estremo vantaggio, visto che al Milan serviva un’altra punta in grado di sopperire alla grande mole di partite alle quali i rossoneri andranno incontro nel corso di questa stagione. Mentre dall’altra parte l’arrivo di Saelemaekers a Roma va a rendere pienamente soddisfatto Daniele De Rossi che lo aveva voluto fortemente e chissà che questo suo arrivo non possa delineare anche un cambio di modulo nella Roma con un passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1.

La Roma, però, non si è fermata qui e ha messo a segno altri due colpi in entrata, quelli di Djalo, in arrivo dalla Juventus, e quello di Kone, in arrivo dal Borussia Monchengladbach. L’arrivo del difensore portoghese è dipeso molto dal mancato superamento delle visite mediche da parte di Danso, il quale era l’obiettivo numero uno della dirigenza giallorossa, alla fine, però, quest’ultima si è vista costretta a virare sul piano b, prelevando Djalo dalla Juventus con la formula del prestito oneroso di 1 milione di euro con diritto di riscatto a 9 milioni. Un grande investimento è arrivato anche su Koaudio Konè, per il quale la Roma ha deciso di sborsare 20 milioni di euro da destinare al Monchengladbach, il giocatore era stato fortemente inseguito proprio dal Milan, ma alla fine l’offerta di un quinquennale da 3 milioni di euro netti all’anno ha convito sia il giocatore che il suo entourage a sposare la causa romanista.

In attesa del termine della sessione di mercato la Roma continua ancora a guardarsi intorno nel tentativo di concludere altre operazioni vantaggiose. L’ultimo nome che riecheggia con più insistenza nella capitale è quello di Mats Hummels, difensore centrale 35enne svincolato, per il quale i giallorossi si sarebbero fatti avanti con una certa insistenza. Di fretta ce n’è poca, visto che, essendo svincolato, Hummels potrebbe arrivare a Roma anche dopo la chiusura del mercato, ma non è da escludere che la dirigenza giallorossa possa decidere di concludere il proprio mercato con un ultimo pezzo da 90.

