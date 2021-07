Calciomercato Roma: Matis Vina è nuovo giocatore dei giallorossi. Al Palmeiras circa 11 milioni di euro più 2,5 di bonus. L’uruguaiano coprirà il buco lasciato da Leonardo Spinazzola, infortunatosi con l’Italia ad Euro 2020.

Ufficializzata poche ore fa la struttura delle prime due giornate del campionato di Serie A 2021-2022 che la vedrà affrontare la Fiorentina in casa, domenica 22 agosto alle 20:45, e la Salernitana in trasferta, domenica 29 agosto sempre alle 20:45, la Roma della famiglia Friedkin continua a guardare al calciomercato e mette nel mirino nuovi elementi che possano far comodo a José Mourinho la prossima stagione.

Calciomercato Roma: preso Matias Vina dal Palmeiras.

Dopo aver concluso l’affare Rui Patricio, sbarcato a Trigoria pochi giorni fa, il DG giallorosso Tiago Pinto avrebbe concluso, nelle ultime ore, un altro importante colpo, stavolta proveniente dal Sudamerica. Si tratta di Matias Vina del Palmeiras che, come Cafu 24 anni fa, percorrerà nei prossimi giorni la strada che da San Paolo porta a Roma.

Un acquisto fondamentale per il club del presidente Dan Friedkin che con Vina andrà a coprire il ruolo di terzino sinistro lasciato libero dall’infortunio di Leonardo Spinazzola, uscito con il tendine d’Achille rotto dalla sfida contro il Belgio ad Euro 2020.

Un infortunio molto grave, quello occorso al terzino della Nazionale di Roberto Mancini (tornerà nel 2022), che ha reso necessario un intervento sul mercato per sostituirlo con un elemento di indubbio talento che non lo faccia rimpiangere almeno fino all’inizio del girone di ritorno.

Vina, che è uruguaiano di nascita, ma ha anche il passaporto italiano, sembrerebbe, in tal senso, il profilo giusto per lo scacchiere tattico di Mourinho che, con lui in rosa, potrà contare su un elemento validissimo in grado di fare entrambe le fasi sulla fascia, di fornire ottimi cross ai compagni e di inserirsi in area per concludere a rete.

Dotato anche di un fisico possente ed una bravura invidiabile nel gioco aereo, Vina punta ad affermarsi in una squadra, quella capitolina, che ha voglia di rilanciarsi dopo lo scialbo 7° posto della stagione passata. Al Palmeiras, ormai suo ex club, circa 11 milioni di euro più 2,5 di bonus. A lui, invece, contratto quadriennale da 1,5 milioni netti di euro all’anno.

