Serie A, anticipi e posticipi 1° e 2° giornata e dove vedere le partite tra DAZN e Sky

All’inizio del campionato di Serie A 2021-2022 manca esattamente un mese; vediamo insieme come saranno strutturate le prime due giornate della stagione che inizierà ufficialmente sabato 21 agosto e dove saranno visibili le partite tra DAZN e Sky.

L’inizio della Serie A 2021-2022 si avvina: ufficializzato pochi giorni fa il calendario della nuova stagione, le squadre della massima serie stanno lavorando duramente per farsi trovare pronte alla nuova annata che inizierà sabato 21 agosto con quattro anticipi che vedranno in scena Inter-Genoa ed Hellas Verona-Sassuolo alle 18:30 ed Empoli-Lazio e Torino-Atalanta alle 20:45.

I due match che inaugureranno la stagione 2021-2022 saranno visibili esclusivamente su DAZN che, come ricorderete, ha acquistato i diritti di trasmissione della partite di Serie A per i prossimi tre anni. Dei 10 match previsti per ogni giornata di campionato, 3 saranno in co-esclusiva con Sky che trasmetterà l’anticipo serale del sabato sera, il match domenicale delle 12:30 ed il posticipo del lunedì sera. Senza dilungarci ulteriormente andiamo quindi a vedere nel dettaglio orari e diretta tv delle prime due giornate della Serie A 2021-2022.

Serie A 2021-2022: orari e diretta tv delle prime due giornate di campionato

PRIMA GIORNATA

Hellas Verona-Sassuolo (sabato 21 agosto, ore 18:30 – DAZN)

Inter-Genoa (sabato 21 agosto, ore 18:30 – DAZN)

Empoli-Lazio (sabato 21 agosto, ore 20:45 – DAZN/SKY)

Torino-Atalanta (sabato 21 agosto, ore 20:45 – DAZN))

Bologna-Salernitana (domenica 22 agosto, ore 18:30 – DAZN/SKY)

Udinese-Juventus (domenica 22 agosto, ore 18:30 – DAZN)

Napoli-Venezia (domenica 22 agosto, ore 20:45 – DAZN)

Roma-Fiorentina (domenica 22 agosto, ore 20:45 – DAZN)

Cagliari-Spezia (lunedì 23 agosto, ore 18:30 – DAZN)

Sampdoria-Milan (lunedì 23 agosto, ore 20:45 – DAZN/SKY)

SECONDA GIORNATA

Udinese-Venezia (venerdì 27 agosto, ore 18:30 – DAZN)

Hellas Verona-Inter (venerdì 27 agosto, ore 20:45 – DAZN/SKY)

Atalanta-Bologna (sabato 28 agosto, ore 18:30 – DAZN)

Lazio-Spezia (sabato 28 agosto, ore 18:30 – DAZN)

Fiorentina-Torino (sabato 28 agosto, ore 20:45 – DAZN/SKY)

Juventus-Empoli (sabato 28 agosto, ore 20.45 – DAZN)

Genoa-Napoli (domenica 29 agosto, ore 18:30 – DAZN)

Sassuolo-Sampdoria (domenica 29 agosto, ore 18:30 – DAZN/SKY)

Milan-Cagliari (domenica 29 agosto, ore 20:45 – DAZN)

Salernitana-Roma (domenica 29 agosto, ore 20:45 – DAZN)

