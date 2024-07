Calciomercato Roma: preso il portiere Ryan

La Roma ha trovato il vice Svilar. Con un colpo di calciomercato sorprendente, il direttore sportivo Ghisolfi avrebbe individuato in Mathew Ryan, la valida alternativa per la porta giallorossa.

Dopo la partenza del portoghese Rui Patricio che non ha rinnovato il contratto, la Roma aveva la necessità di trovare un secondo portiere da affiancare all’indiscusso titolare Svilar. Pescando tra gli svincolati di lusso, il club capitolino ha trovato un profilo di assoluta esperienza, l’australiano ma di passaporto scozzese, Mathew Ryan.

Come riportato da Sky Sport, la Roma avrebbe trovato l’accordo con lo svincolato Ryan. Nella passata stagione ha difeso la porta dell’Az Alkmaar subendo 28 reti in 29 partite in Eredivisie. In precedenza l’esperto portiere australiano ( 3 mondiali all’attivo) ha vestito le maglie da titolare nel Bruges e per quattro anni del Brighton per poi diventare il vice Leno all’Arsenal. Successivamente ha giocato anche nel Real Sociedad e Copenaghen.

Ryan all’età di 32 anni arriva da svincolato dall’Az Alkmaar che avendo puntato sull’ex portiere dello Spezia, Zoet, non gli ha rinnovato il contratto. Con la Roma, dopo aver effettuato le consuete visite mediche previste in questi giorni, firmerà un contratto di un anno con l’opzione per i due anni successivi.

