Calciomercato Roma: possibili scambi con il Napoli

Dopo lo scambio Manolas-Diawara potrebbero esserci altre operazione tra i due club

Roma-Napoli e Napoli-Roma. Andata e ritorno. No, niente partite, quanto possibile asse di mercato.

Le due società potrebbero presto venirsi incontro in sede di mercato. Sia per un discorso tecnico, ma anche per provare ad ottenere soluzioni tutto sommato vantaggiose sul piano economico. Per entrambe, ovviamente. Ed ecco allora che sulla scia tracciata la scorsa estate dall’operazione Manolas-Diawara, altri giocatori potrebbero seguire lo stesso percorso.

Uno dei più indiziati potrebbe essere Elseid Hysay. Il terzino albanese è da tempo in uscita dal Napoli, avendo deciso di non prolungare il contratto in scadenza nel 2021. E da altrettanto tempo i giallorossi hanno mostrato interesse. Potrebbe poi esserci anche una piccola sorpresa, sempre rimanendo nel pacchetto arretrato. Anzi, andando leggermente dietro. La Roma, come ormai noto, deve monetizzare il più possibile per far pronte alle continue e profonde perdite. Di fronte ad un’offerta interessante, dunque, Pau Lopez potrebbe lasciare dopo una sola stagione. Per rimpiazzarlo, a Trigoria stanno pensando a David Ospina. Il colombiano è oscurato dall’ascesa di Meret e non il ruolo di secondo non rientra nei suoi piani.

Chi invece potrà fare il percorso inverso sono Cengiz Under e Rick Karsdrop. Il turco rimane uno dei maggiori papabili pronti a lasciare Trigoria, sempre per il discorso di cui sopra. Sul folletto turco, però, ci sono anche Juve, Everton e Bayern Monaco. Il terzino olandese, invece, rientrerà dal prestito al Feyenoord. Il club olandese ha infatti deciso di non riscattare o, quantomeno, di prolungare il prestito, dacché gli preferisce Bart Nieuwkoop, pronto a rientrare alla base dopo il prestito al Willem II. Per entrambi, inoltre, i partenopei hanno già sondato il terreno in passato. Lo riporta calciomercato.com.

