Calciomercato Roma: piace Gaich, PSG su Pellegrini

La società giallorossa sulle tracce dell’attaccante del San Lorenzo. Dalla Francia rilanciano l’interesse per il centrocampista

Mentre il campionato rimane fermo, il direttore sportivo Gianluca Petrachi è più che mai attivo. Oltre all’ormai caccia agli svincolati di lusso (Pedro e Goetze), il ds giallorosso continua a seguire la politica societaria che vuole giovani di prospettiva in maglia giallorossa.

DESIDERIO INTASATO – Ecco dunque che sul già pieno taccuino di Petrachi arriva un altro nome, quello di Alfred Gaich. Attaccante argentino 19enne del San Lorenzo, fa del fisico (è alto 190 cm) il suo punto di forza. Proprio quello che sta cercando la Roma per l’ormai trito ruolo di vice Dzeko. Su “El Tanque”, però, c’è già una fila piuttosto lunga di pretendenti. Oltre alla Roma, infatti, AS riporta anche il forte interesse di Galatasaray, Atletico Mineiro, ma soprattutto al Barcellona e, più distaccatamente, Lazio. Al momento, il club argentino ha anche rifiutato un’offerta del Bruges.

Attenzione però a non sottovalutare il desiderio biancoceleste. Il ds Igli Tare è sulle tracce dal giugno scorso, quando Gaich arrivò nella Capitale per parlare con tutte e le due sponde del Tevere. In quel momento, tuttavia, la Lazio sembrava più avanti, tanto da proporre anche subito un’offerta di 11 milioni al San Lorenzo. Attualmente, il prezzo del cartellino è di circa 15 milioni.

VOULEZ VOUS JOUER AVEC NOUS – Attenzione alle uscite, ma, come bilancio e crisi imminente impongono, anche alle uscite. Secondo quanto riportato dal portale footmercato.net, il PSG sembrerebbe interessato a Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso ha attualmente una clasuola rescissoria di 30 milioni. Visto il costo non probitivo, specialmente per le casse parigine, la Roma dovrà alzare un forte muro per far rimanere uno de possibili perni del futuro giallorosso nella Capitale.

