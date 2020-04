Calciomercato Roma: per la difesa ecco Niakhate

Il francese del Mainz è apprezzato per la versatilità. Può infatti essere impiegato come centrale o terzino sinistro

Lavori in corso in casa Roma. Il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi non perde tempo e cerca di risistemare il reparto arretrato. Oltre all’interesse per Firpo (terzino sinistro 24enne del Barcellona), l’altra suggestione di giornata è Moussa Niakhaté, difensore del Magonza. Il giocatore è un vecchio pallino di Petrachi. Già ai tempi del Torino, per l’esattezza due stagioni fa, il ds pugliese aveva tentato l’operazione. Il costo del cartellino, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, è di 11 milioni. Il prezzo non proibitivo farebbe pensare quindi ad un acquisto a titolo definitivo.

PROFILO – Difensore francese roccioso (190 cm per 80kg), Niakhaté si è messo in mostra con la maglia Valenciennes. Le buone prestazione con la maglia del Les Athéniens, valgono il trasferimento in Bundesliga, al Mainz. Qui, grazie a prestazioni solide, accompagnate da una grande quantità di carisma, è stato subito erto ad eroe dalla tifoseria tedesca, che lo vorrebbe capitano. In questa stagione, ha collezionato 23 presenze e 2 assist. Con il club tedesco ha un contratto in essere fino al 2023.

