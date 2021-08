Calciomercato Roma: Pedro ad un passo dalla Lazio

Un colpo davvero importante per la Lazio di Maurizio Sarri. Pedro potrebbe approdare nell’altra squadra della capitale. José Mourinho non crede tantissimo nel giocatore che è ormai fuori dal progetto. La Lazio starebbe per chiudere per lo spagnolo che Sarri conosce molto bene.

Anche la Lazio si muove sul mercato. L’esordio contro l’Empoli si avvicina e Maurizio Sarri vuole una squadra competitiva per il campionato ma anche per l’Europa League. Dopo l’acquisto di Elseid Hysaj, che ha scatenato non poche polemiche per il suo atteggiamento in ritiro, i biancocelesti decidono di mettere qualche altro colpo in canna. Questa volta si parla di un giocatore di grande esperienza: Pedro ormai ex giocatore della Roma.

Pedro, dunque, rimane sempre nella capitale ma sponda biancoceleste. Non è mai stato vero amore con José Mourinho. Lo Special One non lo riteneva consono al suo progetto, anche per via di una questione anagrafica e non è stato compreso nel suo nuovo progetto. La Lazio, dunque, ne ha subito approfittato. Nella mattinata di oggi c’è stata una vera e propria accelerazione da parte degli aquilotti che sono molto vicini all’acquisto dello spagnolo.

Lazio, Sarri ritrova Pedro

Maurizio Sarri conosce molto bene Pedro visto che lo ha allenato ai tempi del Chelsea con cui ha vinto un’Europa League. Sicuramente sarà stato proprio il tecnico toscano a richiedere l’ex Barcellona ed Igli Tare l’ha voluto subito accontentare. Si tratta di un colpo che ha anche dell’incredibile perché mai nessuno aveva lasciato un club romano per passare all’altro.

Pedro ha un contratto con la Roma firmato fino al 2023 e dovrà dunque liberarsi dai giallorossi, a cui andranno dei bonus riconosciuti. Per lui si parla di un biennale da 2,5 milioni di euro più eventuali bonus. In attesa di capire il destino di Joaquin Correa, la Lazio potrebbe godersi Pedro. Salvo imprevisto, il giocatore classe 87′ resterà sulla riva del Tevere.

