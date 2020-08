Calciomercato Roma: Pau Lopez in partenza, si pensa a Meret e Perin. Vertonghen si allontana

Il portiere spagnolo lascerà dopo una sola stagione. Per il sostituto si pensa ad uno tra l’estremo difensore del Napoli e quello del Genoa

La Roma cerca un portiere. Pau Lopez, al buon girone di andata, non ha dato continuità in quello di ritorno, dove si è reso protagonista di diversi errori. L’esperienza in maglia giallorossa potrebbe quindi concludersi dopo solo un anno dall’arrivo nell’estate scorsa per 23,5 milioni (più la metà di Sanabria al Betis), cifra record spesa per un portiere nella storia della Roma.

Per il ruolo da sostituto, la dirigenza romanista sta pensando a due nomi: Alex Meret e Mattia Perin. Il portiere del Napoli è sponsorizzato da Morgan De Sanctis. L’ex portiere azzurro, ed attuale dirigente romanista, forse per poco, apprezza da tempo l’ex Udinese e ha già provato diverse volte a portarlo nella Capitale.

Un altro nome che è sempre stato apprezzato a Trigoria è quello di Mattia Perin. Il casse ’92 è in prestito dalla Juventus al Genoa e sembra destinato a fare ritorno sotto la Mole. Secondo Tuttosport, potrebbe rientrare in un’operazione di plusvalenze con la Juventus insieme a Romero. La Roma guarda però anche Jesse Joronen, estremo difensore del Brescia. Resta comunque viva anche l’opzione Sirigu. A riportarlo è tuttomercatoweb.com.

DISTANTI – Per completare il reparto difensivo, il club giallorosso è anche alla ricerca di un difensore. Dopo il ritorno di Chris Smalling al Manchester United, la Roma vuole affidarsi ad un altro giocatore esperto, come Jan Vertonghen. Sul difensore belga svincolatosi dal Tottenham, oltre ai giallorossi, ci sono anche Inter e Fiorentina. Tutti e tre i club i club potrebbero rimanere con il cero in mano. Negli ultimi giorni si è infatti inserito il Benfica, seguito da un timido interessamento anche dello Sporting.

O Glorioso ha proposto al 31enne un contratto triennale, soluzione maggiormente apprezzata rispetto ai due anni, con opzione per il terzo, che proponeva le tre italiane. Secondo quanto riportato da Het Laaste Nieuws, il club portoghese ha già fissato la data per le visite mediche.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS