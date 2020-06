Calciomercato Roma: Olsen verso il Besiktas, Newcastle per Schick

Il portiere svedese verso la Turchia, per l’attaccante ceco la permanenza in Germania è sempre più lontana

Inizia a delinearsi il futuro del mercato della Roma. Un mercato che, come noto, sarà nelle mani dall’amministratore delegato Guido Fienga a seguito della sospensione del direttore sportivo Gianluca Petrachi. Sarà una sessione di mercato che vivrà di diversi addii, alcuni dei quali iniziano a delinearsi.

NUOVI LIDI – Come quello di Robin Olsen. L’estremo difensore svedese, dopo le numerose voci di accostamento allo Sporting Lisbona, ha cambiato decisamente rotta. Come riporta aksam.com, il portiere, attualmente in prestito al Cagliari, avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Besiktas.

Ed il bianco-nero potrebbe vestirlo anche un altro degli esuberi di casa giallorossa: Patrik Schick. L’attaccante ceco, nonostante la buona stagione con la maglia del Lipsia (21 presenze, 10 reti e 2 assist), non proseguirà la permanenza in terra teutonica. Il club tedesco, infatti, sta rilanciando al ribasso nella trattativa con la Roma. I giallorossi chiedono almeno 25 milioni, mentre il Lipsia è disposto a metterne sul piatto solamente 20. Una buona riuscita dell’operazione è dunque difficilmente ipotizzabile. I capitolini si stanno così guardando attorno per cedere a titolo definitivo il 24enne. Grazie all’aiuto di Franco Baldini, si sta guardando molto all’Inghilterra, dove ci sarebbero diversi club interessati. Come riporta il Daily Mail, il Newcastle avrebbe messo nel mirino il giocatore. Anche il Tottenham avrebbe fatto un sondaggio.

