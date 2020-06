Calciomercato Roma: offerta ufficiale per Cavani. Anche il Napoli su Under

I giallorossi sul centravanti uruguaiano. Il turco sempre nel mirino degli azzurri. Possibile scambio con Milik, su cui c’è un club spagnolo

Dopo l’ufficioso arrivo di Pedro, la Roma continua a pianificare le strategie di mercato. Mercato che molto probabilmente sarà incentrato sull’usato sicuro. Oltre alle note trattative per Smalling e Miki, i giallorossi avrebbero messo nel mirino un altro giocatore di esperienza: Edinson Cavani.

IL SOGNO – Stando a quanto riportato su Twitter da Gonzalo Ronchiche, giornalista uruguaiano dell’emittente radiofonica “Sport 89”, la Roma avrebbe messo sul piatto un’offerta importante. Ronchiche sottolinea infatti come l’offerta fatta pervenire a “El Matador” sia “la più importante a livello economico“. Il centravanti del Parist Saint Germain, con il quale non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno, starebbe analizzando l’offerta. L’operazione, come riporta Francesca Ferrazza su “La Repubblica”, l’idea dell’affare si baserebbe sull’applicazione del decreto crescita che permetterebbe alla Roma di pagare meno tasse. L’arrivo dell’ex Napoli e Palermo, però, porterebbe (quasi sicuramente) alla cessione di Dzeko.

E continua a sognare anche il Napoli. I partenopei non smettono di togliere gli occhi di dosso da Under. L’esterno turco è da tempo un chiodo del direttore sportivo Cristiano Giuntoli così come del presidente Aurelio De Laurentiis. Nei piani azzurri, il classe ’97 andrebbe a sostituire Callejon, verso l’addio nonostante il fresco (e mini) rinnovo. Per facilitare l’operazione, De Laurentiis sarebbe pronto a sacrificare Milik. Il centravanti polacco interessa però anche alla Juve.

I bianconeri non sarebbero tuttavia gli unici interessati. Sulle tracce dell’ex Ajax potrebbe inserirsi anche l’Atletico Madrid. I “Colchoneros” hanno infatti effettuato dei sondaggi con gli agenti. Secondo “As“, il club spagnolo avrebbe già offerto un contratto di 5 milioni a stagione. Ma non è finita qui. Milik, infatti, ha ammiratori anche in Inghilterra, dove c’è il Tottenham di Mourinho,alle prese con la sterilità di Kane.

