Calciomercato Roma: obiettivo Nandez

Calciomercato Roma: Nahitan Nandez del Cagliari finisce nel mirino dei giallorossi. L’ex Boca Juniors ha una clausola rescissoria da 37 milioni di euro.

La settimana conclusasi due giorni fa non è stata sicuramente la migliore della stagione della Roma che, pronta ad affrontare il Manchester United nell’andata delle semifinali di Europa League, giunge al match di Old Trafford con i Red Devils da una striscia di 2 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 3 partite di campionato.

Una serie di risultati negativi che relegano i giallorossi al 7° posto in classifica in Serie A, a -11 dalla zona Europa League. I capitolini, ora come ora, sono fuori da tutto ed hanno quindi nella vittoria della seconda competizione europea l’unica, nonché ultima possibilità per giocare in Europa l’anno prossimo.

Calciomercato Roma: nel mirino Nandez del Cagliari.

Una vittoria che, qualora arrivasse, porterebbe nelle casse romaniste tra i 18 e i 20 milioni di euro (14-15 milioni per la vittoria della competizione più 4-5 milioni come premio partita). Cifra non particolarmente cospicua che però potrebbe rappresentare una base importante per tentare qualche buon colpo in vista della prossima stagione.

In tal senso, il nome che piace tanto ultimamente dalle parti di Trigoria sembra essere quello di Nahitan Nandez del Cagliari che, impegnato attualmente con la sua squadra nella lotta per non retrocedere, potrebbe seguire lo stesso percorso che nel 2014 portò Nainggolan da Cagliari a Roma.

Al momento non sappiamo se la trattativa tra rossoblù e giallorossi andrà in porto, vista anche la clausola da 37 milioni di euro inserita nel contratto che lega l’uruguaiano ai sardi, ma quel che è certo è che Nandez-Roma è una pista che andrà monitorata attentamente nei prossimi mesi.

