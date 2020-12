Calciomercato Roma, obiettivo: cedere Pau Lopez, Juan Jesus, Fazio, Santon e Diawara per poi acquistare

All’imminente apertura della finestra invernale del calciomercato, la Roma si presenta con un preciso obiettivo in testa: cedere gli esuberi per poi puntare dritto su acquisti mirati.

Sono almeno cinque gli elementi che la Roma vorrebbe far uscire (ma sappiamo come sia difficile il mercato in questo preciso periodo, all’insegna del low cost) per avere poi la certezza di investire bene in due-tre elementi funzionali al vestito tattico di mister Fonseca.

Partiamo dalla porta. Lo spagnolo Pau Lopez nel 2020, tra amnesie ed erroracci ripetuti, ha perso il posto da titolare, con Mirante che ha ben sostituito lo spagnolo proveniente dal Betis Siviglia. Con l’infortunio di Mirante, ora Pau Lopez può giocarsi le sue ultime carte nelle prossime tre partite.

Dovrà sicuramente dimostrare di meritarsi la permanenza in giallorosso. Se così non fosse, la dirigenza romanista si vedrebbe costretta a sondare il mercato per una sua eventuale cessione e, di conseguenza, a valutare altri profili in porta.

Per adesso si è parlato di Silvestri del Verona e di Sirigu del Torino come possibili alternative. In difesa, invece, sono almeno 3 i giocatori ormai quasi del tutto fuori dalle idee di Fonseca.

Juan Jesus, Fazio e Santon non sono stati impiegati con continuità e le loro prestazioni, quando chiamati in causa, non sono state confortanti. Risulta complicato riuscire a piazzarli tutti in questa sessione di mercato.

Le ipotesi alla finestra potrebbero essere orientate solo su eventuali prestiti. A centrocampo Diawara potrebbe aver mercato in Premier League, con il West Ham che ha manifestato il suo interesse giorni fa, secondo todofichajes.com.

Riuscire a cedere almeno 3 dei 5 nomi elencati potrebbe facilitare l’ingresso di nuovi profili, in particolare sulla trequarti, come Yaremchuk, Zaccagni, El Shaarawy, Otavio o il Papu Gomez. Inoltre, la Roma è sempre alla ricerca di un vice-Dzeko. Facundo Ferreyra del Benfica è il nome che circola con maggior insistenza, pallino da sempre di Fonseca.

Foto: Profilo Twitter AS Roma

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS