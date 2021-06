Calciomercato Roma, non solo Donnarumma e Szczesny: Mourinho pensa a Lloris

Calciomercato Roma: i giallorossi pensano a blindare la propria porta. Donnarumma e Szczesny i principali indiziati, ma Mourinho potrebbe convincere Lloris a lasciare il Tottenham.

L’arrivo di Mourinho in casa Roma ha ovviamente generato entusiasmo tra i tifosi giallorossi che ora sperano di vedere la propria squadra lottare per posizioni di classifica che vadano al di là del misero 7° posto conquistato quest’anno. Le aspettative sono chiaramente alte e proprio per questo la società si sta adoperando per mettere a disposizione del tecnico portoghese una rosa competitiva in grado di lottare per le prime quattro posizioni e, perché no, per lo scudetto.

Calciomercato Roma: piacciono Donnarumma e Szczesny. Seguito anche Lloris.

Il principale reparto per il quale il DS Pinto starebbe quindi lavorando è quello difensivo, in particolar modo per il ruolo di portiere. Pau Lopez infatti non rientra nei piani di Mourinho che per la porta della sua Roma vorrebbe un portiere esperto ed affidabile che trasmetta sicurezza a tutta la squadra.

I principali indiziati, in tal senso, sono Gianluigi Donnarumma, ormai ai saluti col Milan, e Wojciec Szczęsny il cui futuro alla Juve è ancora tutto da definire. Per il classe ’99 l’ostacolo principale è il suo procuratore, Mino Raiola il quale, al di là delle richieste per il giocatore, chiede molti in soldi in termini di commissioni. Per il polacco, invece, il discorso economico non dovrebbe essere un problema, anche se i tifosi giallorossi hanno già fatto sapere di non gradire il suo ritorno visto l’addio di quattro anni fa proprio per accasarsi alla Juventus.

L’alterativa, che poi alternativa non è, sarebbe quindi Hugo Lloris del Tottenham che, stimato da Mourinho, potrebbe lasciare gli Spurs con un anno di anticipo (il contratto del portiere francese coi londinesi scade nel 2022) per raggiungere Roma e ritrovare così il suo ex allenatore. Il prezzo dell’estremo difensore classe ’86 è fissato intorno ai 9 milioni di euro, cifra che ovviamente non spaventa i capitolini i quali, alla fine, potrebbero decidere di puntare direttamente sul francese lasciando di conseguenza da parte Donnarumma e Szczesny.

