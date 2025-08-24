Calciomercato Roma: nel mirino Bomber del Chelsea

Tyrique George, giovanissimo talento del Chelsea, è nel mirino della Roma dopo lo stallo dell’affare Sancho

La Roma avrebbe messo nel mirino Tyrique George, giovane talento del Chelsea e della nazionale Under 19 inglese, per rinforzare il reparto offensivo visto anche l’infortunio del nuovo arrivato Leon Bailey.

I giallorossi secondo diversi media londinesi avrebbero già chiesto informazioni sulle condizioni necessarie per portare il classe 2006 a Trigoria.

Dopo il mancato accordo con il Manchester United per Jadon Sancho, sfumato nonostante una lunga trattativa, la società capitolina è alla ricerca di alternative valide per completare l’organico.

L’arrivo di Leon Bailey dall’Aston Villa non basta infatti a soddisfare le richieste di mister Gasperini, che desidera un altro esterno offensivo capace di fare la differenza.

Oltre alla Roma, però, anche l’RB Lipsia e diversi club di Premier League sarebbero interessati al giocatore, che ha ancora due anni di contratto con il Chelsea.

La situazione appare complessa: George è rimasto in panchina e non è mai entrato in campo nella gara d’esordio contro il Crystal Palace ed è addirittura rimasto fuori dalla lista convocati per la sfida contro il West Ham, indizio di un futuro incerto a Stamford Bridge.

La trattativa, tuttavia, non si prospetta semplice. La Roma era disposta a investire circa 20 milioni di sterline per Sancho, ma il Chelsea potrebbe chiedere una cifra ben più alta per privarsi di uno dei suoi giovani più promettenti.

Una cessione, comunque, potrebbe aiutare i Blues a migliorare i conti in ottica fair play finanziario sia per la Premier League che per la UEFA.

Tyrique George, il Chelsea valuta il prestito:

Il destino di Tyrique George resta ancora tutto da scrivere. Il Chelsea starebbe valutando la possibilità di utilizzare uno dei suoi tre slot disponibili per prestiti all’estero, cercando una soluzione che possa favorire la crescita del giovane esterno inglese. Tuttavia, prima di procedere, sarà necessario trovare un accordo sulle condizioni economiche, che potrebbero includere sia un eventuale indennizzo per il prestito sia un’eventuale estensione del contratto.

In assenza di un’intesa rapida, sia il club londinese sia il giocatore potrebbero attendere gli ultimi giorni di mercato per prendere una decisione definitiva, tenendo aperte più strade possibili. George, dal canto suo, punta a ottenere maggiore continuità in campo, fattore determinante per il suo futuro professionale.

Non è escluso che diverse squadre di Premier League, soprattutto quelle collocate nella parte bassa della classifica, possano inserirsi nella corsa, pronte a offrirgli spazio e minuti per mettersi in mostra. La situazione resta fluida e le prossime settimane saranno decisive per capire se George rimarrà a Stamford Bridge, partirà in prestito o sarà protagonista di una cessione definitiva.

Chi è il giovane talento Tyrique George:

Il giovane esterno Tyrique George, classe 2006, sarebbe finito nel mirino di una big di Serie A in vista degli ultimi giorni di calciomercato estivo. Il 19enne cresciuto nell’academy del Chelsea ha saputo ritagliarsi spazio nella rosa di Enzo Maresca, collezionando 26 presenze complessive nella scorsa stagione tra Premier League e coppe.

Con 3 gol e 5 assist messi a referto, George ha dimostrato qualità e personalità, segnando anche una rete importante contro il Fulham durante il periodo pasquale, un episodio che molti tifosi considerano decisivo per la rincorsa dei Blues verso la qualificazione in Champions League.

Nonostante le buone prestazioni, il futuro del giovane talento a Stamford Bridge sembra tutt’altro che certo. Il Chelsea ha infatti chiuso a giugno un colpo milionario per Jamie Gittens dal Borussia Dortmund e sta spingendo per l’arrivo di Alejandro Garnacho dal Manchester United. Inoltre, l’approdo possibile di Xavi Simons dall’RB Lipsia e la presenza in rosa di altri giocatori duttili sulla fascia sinistra rischiano di relegare George indietro nelle gerarchie.

La situazione ha inevitabilmente attirato l’interesse di diversi club europei, e tra questi spicca una grande squadra di Serie A, pronta a sfruttare l’occasione per assicurarsi uno dei prospetti più promettenti del calcio inglese.