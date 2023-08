Calciomercato Roma: Matic ceduto al Rennes

Nemanja Matic – StadioSport.it

Nemanja Matic e la Roma si salutano. Il 35 enne centrocampista serbo arrivato nella capitale la scorsa estate su indicazione di Mourinho, partirà per la Francia e andrà al Rennes per 3 milioni di euro bonus compresi.

Da giorni il comportamento di Matic veniva monitorato. Il centrocampista non solo mostrava segni di insofferenza, ma dal ritiro in Portogallo nemmeno si allenava con i compagni. Problemi muscolari o di ambientamento, la soluzione è stata trovata. La Roma ha iniziato a trattare con il Rennes.

Una trattativa di calciomercato che secondo Sky Sport è in una fase molto avanzata. Matic si trasferirà al Rennes per 3 milioni di euro, che consente alla Roma di ottenere una nuova plusvalenza, dal momento in cui era arrivato dal Manchester United a parametro zero.

Si conclude così l’avventura di Matic alla Roma. Lascia la squadra giallorossa dopo appena un anno con 35 presenze in cui ha segnato 2 reti. Un giocatore voluto fortemente da Mourinho che era entrato in pianta stabile nella formazione titolare è pronto a trasferirsi al Rennes. Per sostituirlo Tiago Pinto è pronto a sferrare un nuovo colpo di calciomercato, e chissà volare anche lui in Francia.