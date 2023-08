Calciomercato Roma: Matic al Rennes, presi Zapata, Sanches e Paredes

Calciomercato Roma: Matic dice addio, i giallorossi si preparano ai colpi Paredes, Sanches e Zapata.

Matic lascia la Roma per il Rennes Fonte – Profilo Twitter del Calciatore

È durata solamente una stagione la permanenza di Nemanja Matic con la maglia della Roma, i giallorossi lo avevano infatti tesserato la scorsa stagione da svincolato e in breve tempo il serbo era riuscito a guadagnarsi la leadership della rosa romanista insieme a Paulo Dybala, i due, infatti, sono stati i veri e propri pilastri della grande stagione europea della Roma vista la scorsa stagione in Europa League.

Nelle ultime settimane, però, il mal di pancia del centrocampista serbo sembrava essere sempre più in crescendo, il giocatore fresco di rinnovo automatico scattato per un’ulteriore stagione. Lo scorso giugno avrebbe infatti accettato una proposta del Rennes, il quale è riuscito a strapparlo ai giallorossi grazie al contratto offerto dalla durata biennale. La Roma, dunque, incasserà 3 milioni di euro dal club francese, i quali saranno comunque una plusvalenza visto l’arrivo a zero del calciatore. Adesso però i giallorossi capitanati dal direttore generale, Thiago Pinto, dovranno rivedere i propri piani di calciomercato e assestare un nuovo colpo a centrocampo che possa sopperire all’addio del serbo.

Colpo che potrebbe essere quello di un clamoroso ritorno di Leandro Paredes nella capitale. È risaputo, infatti, che l’argentino è oramai un perenne esubero del PSG, il quale starebbe intavolando diverse trattative per disfarsi del proprio giocatore. Per la Roma, dunque, l’argentino rappresenterebbe una vera e propria opportunità, anche se la Roma sarebbe orientata sul chiedere ai parigini un prestito con diritto di riscatto, mente da Parigi sarebbero intenzionati a cedere il giocatore in via definitiva.

Gli altri due obiettivi

Duvan Zapata – Stadiosport.it

Oltre all’argentino i giallorossi starebbero trattando con il PSG anche il profilo di Renato Sanches. Proprio il portoghese, così come Paredes, non sarebbe stato convocato per la prima gara di campionato dei parigini contro il Loriant. Thiago Pinto starebbe insistendo per il giocatore, ma per il momento il PSG non apre alla cessione, inoltre la Roma sul portoghese avrebbe anche la forte concorrenza del Galatasaray, anch’esso in pressing per il portoghese.

Ma il calciomercato della Roma non sarebbe fermo al reparto di centrocampo. I giallorossi, infatti, avrebbero deciso di affondare il colpo Duvan Zapata ormai ai margini del progetto dell’Atalanta. I giallorossi avrebbero già trovato l’accordo con la Dea sulla base di un prestito oneroso di 3 milioni di euro, più un eventuale riscatto fissato a 10 milioni di euro, con conseguenti condizioni legate al 40% delle presenze in campo del calciatore. I due club sarebbero, dunque, nella fase finale della trattativa con la fumata bianca che potrebbe essere annunciata già nelle prossime ore.