Calciomercato Roma: Kedziora per la difesa, in attacco si pensa a Berghuis

Per la retroguardia i giallorossi starebbero pensando al centrale della Dinamo Kiev. L’olandese è l’obiettivo per il mercato invernale

In attesa di capire chi sarà a tessere le ragnatele per il mercato di gennaio, la Roma continua a lavorare per apportare migliorie alla formazione di Paulo Fonseca. Uno dei principali reparti su cui lavorare è la difesa, per cui si reputa necessario un innesto. Secondo quanto riportato dalle pagine odierne del Corriere dello Sport, il nome nuovo è Tomasz Kedziora.

Terzino destro classe 1994 attualmente in forze alla Dinamo Kiev, il suo nome era stato accostato alla maglia giallorossa già nello scorso agosto. Al primo corteggiamento aveva accettato con entusiasmo. Chissà se la volontà sia rimasta intatta.



Altro reparto che richiede un intervento è quello offensivo, specialmente alla casella del centravanti. Una posizione che al momento vede solamente due opzioni: Edin Dzeko e Borja Mayoral. Il primo, dopo essersi liberato delle voci di mercato che lo vedevano protagonista ad inizio campionato, è tornato ad essere il bomber giallorosso siglando tre reti in campionato in cinque presenze.

Per lo spagnolo, invece, superati i balbettii di inizio stagione, sono arrivate le prime due reti con la Roma, entrambe in Europa League ed entrambe nella rotonda (5-0) vittoria contro il Cluj. Nelle sale dei bottoni giallorossi, tuttavia, un altro innesto è ritenuto necessario. Tra i vari nomi che si stanno sondando c’è quello di Steven Berghuis del Feyenoord.

Classe ’91, già accostato alla Roma nelle ultime sessioni di mercato, è un’ala destra, impiegabile anche a sinistra e, in alternativa, anche come trequartista. In Eredivisie, in 8 partite ha siglato 7 reti servendo anche 5 assist. In Europa League, invece, un gol ed un assist in tre presenze. A riportarlo è TeleRadioStereo.

