Calciomercato: Roma, Karsdorp rifiuta il Genoa: congelato l’acquisto di De Sciglio dalla Juventus

Mattia De Sciglio sembrava essere destinato a vestire la casacca giallorossa per la prossima stagione, ma il secco no di Karsdorp al Genoa blocca ogni tipo di trattativa.

E dire che la Roma aveva raggiunto anche l’accordo con la Juventus per arrivare all’ex calciatore del Milan. Bianconeri e giallorossi hanno lavorato parallelamente nella trattativa che dovrebbe portare a Torino l’attaccante bosniaco Edin Dzeko.

Il costo del cartellino del bomber giallorosso è ritenuto ancora alto dalla dirigenza juventina, cosi Paratici ha offerto ai capitolini Mattia De Siclio, con l’operazione che andrebbe ad ammortizzare il prezzo di Dzeko. Al momento la strada per arrivare al bosniaco sarebbe quella del prestito con riscatto fissato a 10 milioni più il passaggio del terzino nella Capitale.

La Roma si è detta favorevole all’arrivo del terziono scuola Milan visto il vuoto lasciato da Florenzi approdato in Francia al PSG. Il tutto però viene frenato dal netto rifiuto di Karsdorp nel trasferirsi a Genova, sponda rossoblu.

Il Genoa infatti è alla ricerca di un terzino da regalare a Maran cosi che l’allenatore possa finalmente mettere delle toppe nella difesa rossoblu visto il negativo andamento dello scorso anno e l’olandese sarebbe una pedina molto gradita in Liguria. Il ragazzo però ha fortemente rifiutato il passaggio ai genoani in quanto Karsdorp gradirebbe giocarsi le proprie carte in un top club come la Roma per non perdere il treno della Nazionale Olandese che porta agli Europei del prossimo anno.

Roma e Juventus intanto continuano a lavorare al doppio scambio Dzeko – De Sciglio cercando di trovare una nuova formula per il trasferimenti dei due calciatori.

