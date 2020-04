Calciomercato Roma: interesse per il 2003 Nanchev, Karsdorp destinato alla cessione

Il terzino olandese lascerà definitivamente i giallorossi, i quali intanto osservano attentamente il giovanissimo centrocampista del Levski Sofia

Non sapendo quando il campionato rinizierà (e, soprattutto, se riprenderà), si può sfruttare il tanto tempo a disposizione per ragionare sulle prossime mosse del mercato. Il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, ad esempio, potrebbe approfittarne per decidere cosa fare dei tanti giocatori che torneranno a Roma dai rispettivi prestiti.

DETTO, FATTO – Per uno di questi, però, la soluzione potrebbe esser stata trovata. Rick Karsdrop, attualmente in prestito al Feyenoord , molto probabilmente non sarà riscattato. Nonostante il buon campionato disputato (24 sono le presenze, due i gol e cinque gli assist), la società olandese non sembrerebbe voler riscattare il terzino. Karsdrop ritornerà così alla Roma, aspettando una nuova sistemazione. Sistemazione che potrebbe essere di colore viola. La Fiorentina, infatti, sembra la candidata principale ad accaparrarsi il giocatore. Come riportato dal quotidiano di Rotterdamn, Algemeen Dagblad, attenzione però anche a piste olandesi (PSV), francesi o portoghesi.

VOLTA BUONA ? – L’interesse per l’esterno olandese da parte della società toscana non è nuovo. Già nell’affare che ha portato Veretout in giallorosso, la Fiorentina aveva chiesto Karsdrop come contropartita tecnica. La volontà del giocatore di tornare in Olanda fu però decisiva. Ora, invece, non è da escludere un approdo del biondo terzino sulle sponde dell’Arno.

Strategie a breve termine ma anche e soprattutto a lungo. Come nel caso della Roma. La società giallorossa, infatti, ha messo gli occhi su Daniel Nachev, centrocampista del Levski Sofia.

PROFILO – Il giovane (è classe 2003) ha i suoi punti di forza nei piedi educati, nella buona visione di gioco e nel fisico. Caratteristiche che fanno di lui uno dei profili più interessanti nel panorama dell’Europa dell’est. Non è un caso infatti che il suo nome sia finito sul taccuino di altri club, come Genoa e Glasgow Rangers. Nel 2014, poi, è stato convocato dal Manchester City per una settimana di provini. Per problemi burocratici, però, l’affare non si concluse.

In questa stagione, oltre ad aver collezionato diversi allenamenti con la prima squadra, ha disputato 20 gare con l’under 17 andando a segno 5 volte. Con l’under 19, invece, le presenze sono tre, accompagnate da un gol.

