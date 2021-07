Calciomercato Roma: idea Shomurodov per Mourinho

Calciomercato Roma: Eldor Shomurodov entra nel mirino di José Mourinho. L’attaccante uzbeko è valutato 15 milioni di euro dal Genoa.

Mentre la squadra continua ad allenarsi nel ritiro di Trigoria agli ordini di José Mourinho, il DG Tiago Pinto continua a lavorare meticolosamente in sede di calciomercato per rendere ancora più competitiva la nuova Roma che si prepara ad affrontare con grande entusiasmo la stagione 2021-2022.

Calciomercato Roma: Mourinho vuole Shomurodov.

Dopo lo scialbo 7° posto conquistato nella stagione 2020-2021, che è valso la qualificazione agli spareggi di Conference League, i giallorossi puntano a tornare tra le prime quattro squadre della Serie A così da ottenere una qualificazione in Champions League a distanza di due anni dall’ultima partecipazione.

L’obiettivo è chiaramente nelle corde degli uomini di José Mourinho che, dopo aver accolto Rui Patricio e Matias Vina e riabbracciato Nicolò Zaniolo, avrebbe chiesto alla famiglia Friedkin anche Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko attualmente in forza al Genoa di Davide Ballardini.

Il classe ’95, che tanto bene ha fatto nella sua prima stagione nel massimo campionato italiano (32 presenze ed 8 gol), piace tanto al tecnico portoghese dei capitolini che lo vedrebbe bene nel suo reparto offensivo accanto a Dzeko, El Shaarawy, Borja Mayoral, Pedro e Carles Perez.

La trattativa sembra fattibile, ma servono almeno 15 milioni di euro pe strapparlo al club di Enrico Preziosi che, qualora l’affare andasse in porto, guadagnerebbe giusto il doppio della cifra spesa ad ottobre 2020 per prelevarlo dai russi del Rostov. I contatti tra Roma e Genoa sono già avviati e non è da escludere la possibilità che la trattativa venga impostata su un prestito con obbligo o diritto di riscatto. Nelle prossime settimane dovremmo infatti saperne di più. Seguiranno aggiornamenti.

