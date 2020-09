Calciomercato Roma: idea Scamacca vice Milik

Il centravanti classe 1999 potrebbe tornare a vestire la maglia giallorossa

L’attacco della Roma è pronto a cambiare pelle. Arkadius Milik è sempre più vicino ad approdare alla corte di Paulo Fonseca. Per arrivare nella Capitale l’attaccante polacco deve rinnovare il contratto con il Napoli, in scadenza nel giugno 2021, permettendo così al club giallorosso di inserirlo nel bilancio che inizierà il 1 luglio 2021, scrive Il Messaggero.

Una volta posta la firma, l’ex Ajax arriverà in prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un’operazione che ammonta a 25 milioni di euro. Ieri, inoltre, è stato anche trovato anche l’accordo sullo stipendio: 4,5 milioni più 500.000 di bonus.

Ora, però, si cerca anche un sostituto. Si pensa a Gianluca Scamacca, vecchia conoscenza di Trigoria. Il centravanti classe 1999 è un prodotto del settore giovanile giallorosso, con il quale però non si è lasciato in rapporti idilliaci. Nel 2015 non seppe infatti rifiutare l’offerta del PSV, una scelta che al Fulvio Bernardini non è piaciuta e che potrebbe pesare sull’economia della scelta. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

