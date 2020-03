Calciomercato Roma: idea Rojo se Smalling non resta. E rispunta Hysay

Per sostituire l’eventuale partenza dell’inglese si guarda sempre in Premier. L’agente del terzino del Napoli apre alla partenza dell’albanese

Nonostante il calcio europeo, e ormai anche quello mondiale, sia fermo per l’epidemia del coronavirus, le strategie per la prossima sessione di calciomercato (a proposito: ci sarà meno tempo o si posticiperà il tutto?) non sono affatto bloccate.

Uno dei principali nodi che la Roma dovrà sciogliere è quello che riguarda la permanenza nella Capitale di Chris Smalling. Il difensore inglese è stato, sin qui, sicuramente uno dei migliori della rosa. Motivo per cui il Manchester United è intenzionato a riportarlo in Inghilterra. La Roma, però, vorrebbe trattenerlo. Per farlo servirebbe un accordo con lo United, cosa in questo momento assai lontana. Gli inglesi chiedono infatti quasi 30 milioni, richiesta che, qualora i capitolini non raggiungessero la Champions, difficilmente potranno soddisfare. Differenza che mette quindi in dubbio il futuro del centrale in giallorosso. Per non farsi trovare impreparata, la società giallorossa si sta guardando intorno per trovare un sostituto. Un profilo che sembrerebbe interessare molto è sempre di un giocatore dello United: Marcos Rojo, offerto anche nel recente passato dalla società stessa. Il difensore argentino, attualmente in prestito all’Estudiantes, potrebbe lasciare l’Inghilterra per una cifra intorno ai 18 milioni, riporta “La Gazzetta dello Sport”.

Rimanendo al mercato in entrata. Elseid Hysay, cercato più volte dalla Roma, potrebbe lasciare definitivamente il Napoli. A confermarlo è l’agente del terzino albanese, Mario Giuffredi, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss si è mostrato altamente scettico circa una presenza del proprio assistito anche per la prossima stagione sotto il Vesuvio. La Roma potrebbe così tentare l’affondo per accaparrarselo.

