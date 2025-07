Calciomercato Roma: i nomi di Gasperini per il nuovo attaccante

Calciomercato Roma cantiere aperto per il reparto offensivo: Gasperini aspetta i rinforzi, Dovbyk l’unico disponibile dopo le partenze di Abraham, Shomurodov e Azmoun.

Il reparto offensivo della Roma è attualmente in fase di ricostruzione, con Gian Piero Gasperini in attesa dei primi colpi di calciomercato per rafforzare l’attacco. Il raduno della squadra è fissato per domenica a Trigoria, ma al momento l’unico centravanti disponibile sarà Artem Dovbyk, arrivato nei giorni scorsi come primo tassello del nuovo progetto giallorosso.

Intanto, è già cominciato il processo di sfoltimento: Tammy Abraham ha ufficialmente salutato la Capitale, mentre nelle prossime ore verrà formalizzata anche la cessione di Eldor Shomurodov al Başakşehir, club turco pronto ad accogliere l’attaccante uzbeko.

Con l’organico ridotto all’osso nel settore offensivo, la dirigenza romanista è al lavoro per regalare a Gasperini nuovi innesti prima dell’inizio del ritiro. L’obiettivo è costruire un attacco più dinamico e funzionale al gioco verticale del tecnico ex Atalanta, con profili esperti e giovani promesse sotto osservazione.

Gasperini punta su Krstovic: Mikautadze e Ferguson le alternative

La Roma è in piena fase di ricostruzione offensiva e, con l’arrivo di Gian Piero Gasperini, il club sta valutando con attenzione i profili giusti per rinforzare il reparto d’attacco. Tra i nomi in cima alla lista spicca Nikola Krstovic, attaccante del Lecce, considerato il profilo ideale dal tecnico piemontese per guidare la nuova fase del progetto giallorosso.

Krstovic ha già rifiutato un’offerta del Leeds e ha manifestato la sua volontà di restare in Serie A.

Il club salentino valuta il montenegrino circa 30 milioni di euro, ma la Roma potrebbe abbassare il costo dell’operazione inserendo alcune contropartite tecniche tra i giovani del vivaio, un’opzione gradita ai salentini.

Un’altra pista calda porta a Georges Mikautadze, talento georgiano in forza al Lione. Tuttavia, la situazione del club francese è in stallo a causa del ricorso contro la retrocessione in Ligue 2, la cui sentenza è attesa per domani. In caso di conferma del verdetto, il Lione sarà costretto a cedere i propri gioielli, e Mikautadze potrebbe rientrare tra le occasioni di mercato più interessanti, anche se sulle sue tracce c’è anche il Fenerbahçe di José Mourinho.

Infine, la terza opzione per l’attacco romanista è Lewis Ferguson, centrocampista offensivo scozzese in uscita dal Brighton. Il club inglese ha comunicato al giocatore di non rientrare nei piani e lo ha proposto sia alla Roma che all’Atalanta. I giallorossi lo valutano con attenzione, ma sarebbero interessati solo a un’operazione in prestito con diritto di riscatto, per contenere i costi.

Il nuovo attacco della Roma targata Gasperini inizia a prendere forma: resta solo da capire quale sarà il profilo su cui la dirigenza deciderà di puntare per accompagnare Dovbyk nella prossima stagione.

Roma, caccia al rinforzo anche in difesa: Lucumì obiettivo numero uno

La Roma lavora su più fronti anche per quanto riguarda il reparto difensivo, con Gian Piero Gasperini intenzionato a modellare la retroguardia secondo i propri principi di gioco. Il nome in cima alla lista resta Jhon Lucumì, centrale colombiano del Bologna, la cui clausola rescissoria da 28 milioni di euro scade domani. Il club felsineo ha già rifiutato offerte importanti da parte di Bournemouth e Galatasaray, entrambe attestate sui 15 milioni, ribadendo di non voler fare sconti sul prezzo fissato.

In alternativa, la dirigenza giallorossa monitora attentamente anche Marcos Senesi, difensore argentino in forza al Bournemouth, e il giovane talento georgiano Gabriel Goglichidze, che rappresenta una scommessa di prospettiva.

Nel frattempo, Gasperini valuterà attentamente anche la situazione interna: in particolare Kumbulla, che ha espresso la volontà di restare e ritagliarsi uno spazio nel nuovo ciclo, mentre Mario Hermoso, in scadenza di contratto, sembra già con le valigie in mano. La Roma attende una proposta concreta per l’ex difensore dell’Atletico Madrid, che ha diversi estimatori sia in Liga che in Turchia.

La prossima settimana, con l’inizio del ritiro a Trigoria, sarà decisiva per delineare le strategie difensive della Roma 2025/26.