Calciomercato Roma: Fiorentina supera il Cagliari per Fazio

Il difensore argentino è da tempo fuori dai piani dal club giallorosso, che lo valuta 2 milioni di euro

Federico Fazio è da tempo fuori dai piani tecnici della Roma. Sul difensore argentino era forte l’interesse del Cagliari, che aveva avviato la trattativa per volere del neo tecnico rossoblù Eusebio Di Francesco. Il club del presidente Tommaso Giulini – che ha incassato il no del diretto interessato, pur non perdendo le speranze -, non è però il solo ad essere interessato all’ex Tottenham e Siviglia.

Come riporta firenzeviola.it, anche la Fiorentina starebbe seguendo con attenzione il profilo dell’argentino. Un profilo che coincide perfettamente con l’identikit del giocatore dall’esperienza internazionale che Daniele Pradé e Joe Barone hanno in mente per impreziosire la rosa viola.

La Roma vuole evitare di perdere il giocatore a zero, ecco perché la valutazione di due milioni. I dialoghi tra i due club sono avviati da tempo, anche se la Viola non rinuncia ad osservare e studiare altre soluzioni

