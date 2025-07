Calciomercato Roma: Ferguson lascia la Premier e sceglie i giallorossi

Nuovo attaccante per la Roma: Evan Ferguson nel mirino, arriva dalla Premier League

La Roma è pronta a rinforzare il reparto offensivo in vista della stagione 2025-26 e avrebbe individuato in Evan Ferguson il profilo ideale per affiancare e alternare l’attuale titolare. Secondo fonti vicine al club, i contatti con il Brighton sono già stati avviati per portare nella Capitale l’attaccante irlandese classe 2004, considerato uno dei talenti più interessanti del panorama europeo.

La Roma guarda ancora alla Premier League per rafforzare il proprio attacco, e l’ultima idea porta il nome di Evan Ferguson, giovane centravanti irlandese classe 2004. Il profilo del talento del Brighton è entrato nelle valutazioni della dirigenza giallorossa, che lo considera una possibile pedina chiave per completare il reparto offensivo richiesto da Gian Piero Gasperini.

Dopo le recenti esperienze in Inghilterra, Ferguson potrebbe cogliere al volo l’opportunità di rilanciarsi in Serie A. Con fisico da prima punta classica, buona tecnica e senso del gol, l’attaccante ha già accumulato un bagaglio importante di partite in Premier, risultando uno dei prospetti più interessanti tra i bomber europei under 21.

Il suo nome rappresenta una suggestione concreta per la Roma, alla ricerca di un giocatore giovane ma già rodato a grandi livelli, in grado di integrarsi nei meccanismi offensivi della nuova gestione tecnica. Se dovesse concretizzarsi l’affare, Ferguson aggiungerebbe forza fisica, profondità e fiuto del gol a una squadra che punta a tornare protagonista anche in Europa.

Roma, colpo Ferguson in prestito: sarà il vice Dovbyk di Gasperini

La Roma si prepara a regalare a Gasperini un rinforzo di spessore per l’attacco: è tutto pronto per l’arrivo in prestito secco di Evan Ferguson, punta irlandese classe 2004. L’accordo con il Brighton è stato raggiunto: nessun costo per il cartellino, con il club capitolino che dovrà farsi carico esclusivamente dell’ingaggio del giocatore, pari a circa 1,8 milioni di euro netti.

Ferguson, valutato 55 milioni di euro solo due anni fa, arriva da un periodo complicato tra Brighton e West Ham, condizionato da un grave infortunio al crociato che ne ha rallentato l’ascesa. Eppure, il suo talento non è in discussione: nel 2023 il Brighton ha addirittura rifiutato una proposta da 100 milioni del Chelsea, a conferma della grande considerazione di cui godeva il giovane bomber sul mercato internazionale.

Il prestito alla Roma rappresenta un’occasione di rilancio importante per il 20enne, che Gasperini impiegherà come vice Dovbyk, inserendolo gradualmente in un contesto tattico che esalta le sue caratteristiche fisiche e di movimento. Non a caso, Roberto De Zerbi lo ha descritto come un attaccante “alla Vieri”, capace di dare un contributo anche in fase difensiva, proprio come l’ex bomber della Nazionale italiana.

Al momento, non è prevista una clausola per il riscatto, segno che il Brighton punta ancora sul futuro di Ferguson e intende monitorarne l’evoluzione in Serie A. Tocca ora al giocatore sciogliere le ultime riserve: ha chiesto un paio di giorni per decidere, ma la sensazione è che l’operazione si chiuderà positivamente a breve.

La Roma, con questa mossa, compie un’operazione intelligente: potenzia l’attacco, inserisce un giovane di prospettiva e limita al minimo l’impatto economico, tenendo aperta la porta per una valorizzazione futura.

Ferguson-Roma, si attende la decisione del giocatore: intanto restano vive altre piste per l’attacco

La Roma ha avviato concretamente i contatti con il Brighton per Evan Ferguson, ottenendo l’ok del club inglese alla formula proposta: prestito secco con ingaggio interamente a carico del club giallorosso. Il sondaggio iniziale, trasformato in trattativa vera e propria, ha trovato terreno fertile grazie alla volontà del Brighton di rilanciare il centravanti irlandese dopo un periodo difficile. Ora la palla passa al giocatore, che non ha ancora sciolto le riserve e si è preso qualche giorno per decidere.

La dirigenza romanista, con Massara in prima linea, attende la risposta del classe 2004, considerandolo un’opportunità a basso costo per ampliare il reparto offensivo. Tuttavia, Ferguson non è il primo nome sulla lista di Gasperini: il tecnico ha indicato profili differenti per caratteristiche e affidabilità.

In cima alle preferenze c’è Nikola Krstovic, punta montenegrina del Lecce, classe 2000. Ma la trattativa con i salentini è tutt’altro che semplice: Pantaleo Corvino ha fissato il prezzo a 40 milioni di euro, cifra considerata eccessiva dalla Roma. Resta viva anche la pista che porta a Georges Mikautadze, altro 2000, in uscita dal Lione dopo una stagione in chiaroscuro.

Più defilate le opzioni Gianluca Scamacca, già allenato da Gasperini all’Atalanta e con profilo più esperto, e Lorenzo Lucca, attualmente all’Udinese, per cui servirebbe comunque una trattativa complessa.

Ferguson, dunque, rappresenta una scelta tattica e strategica alternativa, legata alla volontà di puntare su un giovane ancora da rifinire ma con grande potenziale. Un affare che potrebbe chiudersi rapidamente, nel caso in cui l’attaccante irlandese decidesse di accettare la destinazione Roma e mettersi alla prova in Serie A.

La Roma non ha fretta di chiudere la trattativa, per la società le priorità sono Rios e Wesley

La Roma ha deciso di concentrare i propri sforzi di mercato su centrocampo e corsie laterali, considerati i reparti chiave da rafforzare per offrire a Gasperini una squadra competitiva già dalle prime battute della nuova stagione. Non è un caso, infatti, che i contatti per Richard Rios (Palmeiras) e Wesley (Flamengo) siano in costante evoluzione.

Il club giallorosso vuole bruciare la concorrenza e assicurarsi entrambi i talenti brasiliani, monitorati da settimane anche da altre squadre europee. L’obiettivo è chiudere l’operazione Rios nei prossimi giorni, così da consegnare al tecnico il primo rinforzo per il centrocampo, reparto che necessita di qualità, fisicità e soluzioni in più per affrontare la doppia competizione.

Anche il profilo di Wesley, esterno giovane e dinamico, è molto apprezzato per la capacità di coprire l’intera fascia e adattarsi a diversi moduli. La strategia della Roma è chiara: investire con decisione su profili di prospettiva, ma già pronti per inserirsi nel nuovo progetto tattico.